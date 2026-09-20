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ΚΡΗΤΗ

Φωτιά στην Αμμουδάρα: Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Πυροσβεστική Υπηρεσία
clock 16:12 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της Αμμουδάρας Ηρακλείου, όπου σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, καίγονται καλάμια.

Στο σημείο επιχειρούν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

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