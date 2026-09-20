Φωτιά στην Αμμουδάρα: Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

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Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της Αμμουδάρας Ηρακλείου, όπου σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, καίγονται καλάμια.

Στο σημείο επιχειρούν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

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