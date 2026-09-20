Ρέμος: «Πολλοί θα ήθελαν να με δουν στα πατώματα, αλλά νιώθω ότι είμαι πολύ σκληρός για να πεθάνω»

Ο Αντώνης Ρέμος παραχώρησε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης συζήτηση στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς;».

«Έχω παλέψει πάρα πολύ. Ό,τι μου δόθηκε, μου δόθηκε με πολύ αγώνα, πολύ πείσμα. Πολλοί θα ήθελαν να τα παρατήσω, αλλά δεν τα παρατάω. Πολλοί θα ήθελαν να με δουν στα πατώματα και να με δουν να τελειώνω, αλλά νιώθω ότι είμαι πολύ σκληρός για να πεθάνω, όπως ήταν και ο τίτλος μιας παλιάς ταινίας. Παίρνω πολύ μεγάλη δύναμη από την αγάπη του κόσμου εδώ και 30 χρόνια», δήλωσε ο Αντώνης Ρέμος.

Αναφερόμενος σε όσα έχουν ακουστεί κατά καιρούς για το πρόσωπό του, ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε πως δεν αισθάνεται καμία ενοχή και πως πιστεύει ότι δεν έχει αδικήσει κανέναν.

«Δεν ξέρω αν με περιμένουν στη γωνία. Εγώ νιώθω ότι δεν έχω καμία ενοχή για τίποτα, για αυτά για τα οποία θέλουν να με κατηγορήσουν κάποιοι. Νιώθω ότι έχω το μέτωπό μου καθαρό. Είμαι περήφανος για όλα μου τα σωστά και όλα μου τα λάθη. Γιατί και τα λάθη πρέπει να γίνονται στη ζωή, αρκεί να τα αναγνωρίζεις. Αλλά πάνω απ’ όλα δεν έχω πειράξει άνθρωπο. Πιστεύω ότι δεν έχω αδικήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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