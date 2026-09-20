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ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον αέρα: Powerbank εξερράγη ενώ φόρτιζε κατά τη διάρκεια πτήσης

Powerbank
clock 10:18 | 20/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένας πρώην διευθύνων σύμβουλος της KLM προκάλεσε πανικό κατά τη διάρκεια πτήσης όταν το powerbank που χρησιμοποιούσε έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια πτήσης πάνω από τον Ατλαντικό.

Ο Camiel Eurlings ταξίδευε στην Α' θέση με προορισμό το Κουρασάο όταν, ενώ φόρτιζε την ηλεκτρονική συσκευή παραβιάζοντας τον αυστηρό κανονισμό της εταιρείας, αυτή εξερράγη.

Σύμφωνα με το Nu.nl, ο 53χρονος πρώην διευθύνων σύμβουλος είχε αποκοιμηθεί, τη στιγμή που σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό.



Το παράθυρο ήταν μαύρο

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι το σοβαρό συμβάν σημειώθηκε περίπου πεντέμισι ώρες μετά την έναρξη της πτήσης, προκαλώντας πυρκαγιά σε μέρος της καμπίνας.

Μετά την έγκαιρη επέμβαση του πληρώματος, η φωτιά σβήστηκε ωστόσο οι πιλότοι αναγκάστηκαν να επιστρέψουν εσπευσμένα στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ.

Φωτογραφίες του αεροσκάφους μετά το περιστατικό αποκάλυψαν το μέγεθος της καταστροφής. Το παράθυρο δίπλα στη θέση του ήταν καμένο, με το σκίαστρο καλυμμένο από μαύρα σημάδια.

Μια άλλη φωτογραφία έδειχνε το power bank και τον φορτιστή του τηλεφώνου του εντελώς καμένα.

Τι ισχύει για τη χρήση powerbank σε πτήσεις

Η KLM επιτρέπει στους επιβάτες να μεταφέρουν έως και δύο powerbank στο αεροπλάνο, τα οποία δεν μπορούν να τοποθετηθούν στον χώρο αποσκευών (hold luggage) ούτε στα ντουλάπια πάνω από τα καθίσματα.

Τα power bank πρέπει να παραμένουν στο οπτικό πεδίο του επιβάτη και δεν μπορούν να φορτίζονται κατά τη διάρκεια της πτήσης, λόγω φόβων ότι μπορεί να πάρουν φωτιά ενώ το αεροπλάνο βρίσκεται σε υψόμετρο 35.000 ποδών.

Η KLM επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας υπέστη τραυματισμούς από εγκαύματα στην πτήση, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει αν πρόκειται για τον κύριο Eurlings.

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