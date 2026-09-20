Κυριακή Γρίβα: Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλουν οι δικηγόροι της οικογένειας

Σωρεία θεσμικών παραλείψεων, σκανδαλώδους συγκάλυψης και συνεχιζόμενης προσβολής της μνήμης του θύματος καταγγέλλουν οι δικηγόροι της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα, με αφορμή την έναρξη της δίκης σε δεύτερο βαθμό για τη στυγερή γυναικοκτονία έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων.

«Θα εξαντλήσουμε κάθε δικονομικό και θεσμικό μέσο, εντός και εκτός συνόρων» λένε οι δικηγόροι εν όψει της δίκης

Η Έλενα Τζούλη και ο Γιάννης Απατσίδης καθιστούν σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι η οικογένεια του θύματος και οι συνήγοροί της δεν πρόκειται να ανεχθούν καμία απόπειρα συγκάλυψης, παραποίησης της πραγματικότητας ή προνομιακής μεταχείρισης του δράστη και των συνυπαιτίων κρατικών λειτουργών.

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη για κακούργημα – πρόκειται για τον αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια, τον φρουρό και τον τηλεφωνητή στο κέντρο της Άμεσης Δράσης. Τα μέλη του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας με το βούλευμά τους ακολούθησαν την παραπεμπτική εισαγγελική πρόταση. Με το ίδιο βούλευμα διατηρούνται οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στους κατηγορουμένους μετά το τέλος των απολογιών τους με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Στην ανακοίνωσή τους, οι δύο δικηγόροι υπογραμμίζουν ότι ενώ η ελληνική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το έγκλημα που συντελέστηκε μπροστά στα μάτια των αστυνομικών οργάνων, η πραγματικότητα που διαμορφώνεται γύρω από τη δικαστική και διοικητική διαχείριση της υπόθεσης προκαλεί βαθύτατο αποτροπιασμό.

Πέντε επισημάνσεις

Οι δικηγόροι παραθέτουν πέντε σημεία που στοιχειοθετούν την προβληματική διαχείριση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι η έναρξη της δίκης σε δεύτερο βαθμό δεν αποτελεί απλώς την επανάληψη μιας ποινικής διαδικασίας.

Αντιθέτως, όπως σημειώνουν, αποτελεί την ύστατη δοκιμασία για το κατά πόσον η συντεταγμένη ελληνική Πολιτεία διαθέτει τη στοιχειώδη βούληση να αποδώσει ουσιαστική Δικαιοσύνη ή εάν θα επισφραγίσει τον θεσμικό εκτροχιασμό και την απόλυτη εγκατάλειψη των θυμάτων έμφυλης βίας, των θυμάτων γυναικοκτονιών και κρατικών δολοφονιών.

1. Σκανδαλώδης παραμονή στο Ψυχιατρείο και μεθοδεύσεις περί «ακαταλόγιστου»: Ο δράστης εξακολουθεί να παραμένει κρατούμενος στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού αποκλειστικά βάσει συστάσεων των θεραπόντων ψυχιάτρων του, χωρίς οποιοδήποτε νόμιμο και ιατρικό έρεισμα κι ενώ οι κρατούμενοι 2ης κατηγορίας κυριολεκτικά βασανίζονται σύμφωνα με το ΕΔΔΑ.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, κατόπιν αιτήματος της υπεράσπισης του κατηγορουμένου, κλήθηκαν και κατέθεσαν ο καθηγητής ψυχιατρικής Αθανάσιος Δουζένης και ο ψυχίατρος Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας εμμέσως πλην σαφώς την κατασκευασμένη θεωρία περί «εν μέρει ανικανότητας αντίληψης του αδίκου», σε πλήρη και ευθεία αντίθεση με την επίσημη δικαστική πραγματογνωμοσύνη και τις τεχνικές εκθέσεις των συμβούλων της οικογένειας.

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι ο εν λόγω καθηγητής έχει βρεθεί κατ’ επανάληψη στο επίκεντρο της δημοσιότητας για αμφιλεγόμενες γνωματεύσεις σε υποθέσεις υψηλού οικονομικού και πολιτικού ενδιαφέροντος (όπως πρώην συζύγου υπουργού εξοπλιστικών και κατηγορουμένου σε μείζον ενεργειακό σκάνδαλο). Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο αρνήθηκε προκλητικά να διαβιβάσει τη δικογραφία για τον έλεγχο των εν λόγω ψυχιάτρων, μολονότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία και ήδη ανοιχτή έρευνα στην Εισαγγελία, στο πλαίσιο της οποίας ουδέποτε κλήθηκαν να καταθέσουν η μητέρα και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της, Γιάννης Απατσίδης και Έλενα Τζούλη.

2. Απάνθρωπη μεταχείριση της μητέρας και στέρηση των προσωπικών αντικειμένων: Μέχρι σήμερα, η τραγική μητέρα στερείται τα προσωπικά είδη, τα ρούχα και το κινητό τηλέφωνο του παιδιού της, με την απαράδεκτη και προσχηματική δικαιολογία ότι δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση. Παράλληλα, η μητέρα δεν έχει καν κληθεί να καταθέσει στην ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του δράστη κατόπιν διαβίβασης της απόφασης του ΜΟΔ για κακουργηματική παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συστηματικό stalking.

3. Αδικαιολόγητη άρνηση διερεύνησης του βιασμού: Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αρνήθηκε να διαβιβάσει τη δικογραφία για τη διερεύνηση του κακουργήματος του βιασμού της Κυριακής, παρά το γεγονός ότι προέκυψαν επαρκή και συντριπτικά στοιχεία που ανατρέπουν την προηγούμενη, πλημμελή και πρόχειρη αρχειοθέτηση.

4. Ανέλεγκτες δικαστικές αποφάσεις και προκλητική συμπεριφορά: Πρωτοδίκης, ενόσω η υπόθεση είχε ήδη αποκαλυφθεί και συγκλόνιζε το πανελλήνιο, απάλλαξε τον δράστη για ενδοοικογενειακή βία χωρίς καν να καλέσει προς εξέταση τους οικείους της δολοφονημένης, κρίνοντας ερήμην της ίδιας της πραγματικότητας. Η απόφαση αυτή και η συγκεκριμένη δικαστική λειτουργός παραμένουν προκλητικά ανέλεγκτες, χωρίς καν να έχει ασκηθεί αναίρεση υπέρ του νόμου.

Επιπλέον, στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο (ΜΟΔ), η Πρόεδρος προέβη σε ανεπίτρεπτες δηλώσεις θυματοποίησης και συμψηφισμού, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «το κράτος, η αστυνομία και η δικαιοσύνη δεν μπορούν να σώσουν όποιον δεν θέλει να σωθεί» και χαρακτηρίζοντας τον στυγερό δολοφόνο «συμπαθητικό αγόρι σε φωτογραφία». Η εν λόγω δικαστής όχι μόνο δεν ελέγχθηκε πειθαρχικά, αλλά εκδικητικά διαβίβασε τα πρακτικά εις βάρος του συνηγόρου της μητέρας, Γιάννη Απατσίδη, επιχειρώντας να συγκαλύψει αξιόποινη πράξη που τελέστηκε επ’ ακροατηρίω (ρίψη φιάλης ύδατος κατά του δικηγόρου και διατάραξη συνεδρίασης).

5. Πειθαρχικές ποινές-χάδι, ατιμωρησία αστυνομικών και κατάρρευση του «100»: Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, παρά το γεγονός ότι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για κακουργηματική έκθεση, τιμωρήθηκαν πειθαρχικά με ποινές-εμπαιγμό, της τάξεως ακόμη και των 300 ευρώ -αποτιμώντας ευθέως σε αυτό το ποσό την ανθρώπινη ζωή. Συνεχίζουν κανονικά να υπηρετούν στο Σώμα, ενώ δύο εξ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν ανενόχλητοι, ο ένας μάλιστα υπηρετώντας στην Αστυνομία με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση.

Η διενεργηθείσα ΕΔΕ υπήρξε καταφανώς ελλιπής, μεροληπτική και επιλεκτική, αφήνοντας στο απυρόβλητο τους ανώτερους αξιωματικούς. Την ίδια στιγμή, αδιάσειστα στοιχεία αποδεικνύουν ότι το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης («100») εξακολουθεί να λειτουργεί με την ίδια απαράδεκτη, διεκπεραιωτική, αγενή και υποτιμητική στάση απέναντι στους πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο ή απευθύνονται στην υπηρεσία αυτή για τα του νόμου ευνόητα και προβλεπόμενα.

«Δηλώνουμε απερίφραστα ότι θα εξαντλήσουμε κάθε δικονομικό και θεσμικό μέσο, εντός και εκτός συνόρων, ώστε κανένα έγκλημα, καμία παράλειψη και καμία απόπειρα συγκάλυψης να μην μείνουν στο σκοτάδι. Γιατί και στην αθλιότητα ακόμα υπάρχουν όρια αξιοπρέπειας», υπογραμμίζουν καταληκτικά οι δικηγόροι της οικογένειας της αδικοχαμένης Κυριακής Γρίβα.

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