Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση 4 αστυνομικοί

Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλείψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024.

«...Ενεργώντας από πρόθεση δια παραλείψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους, από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης...» αναφέρουν οι δικαστές του δικαστικού συμβουλίου και παραπέμπουν στο εδώλιο την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια, τον φρουρό και τον τηλεφωνητή στο κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Συγκεκριμένα:

για τον σκοπό του αστυνομικού τμήματος αναφέρει ότι δεν ήταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε τον πρώην σύντροφό της καταγγέλλουσα ότι ήταν σε απόσταση 30 μέτρων από το φυλάκιο.

αναφέρει ότι δεν ήταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε τον πρώην σύντροφό της καταγγέλλουσα ότι ήταν σε απόσταση 30 μέτρων από το φυλάκιο. για την επόπτρια αναφέρεται ότι αν και η Κυριακή Γρίβα κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της ότι ήταν έξω από το σπίτι της και ζητούσε αστυνομική συνοδεία επειδή φοβόταν, δεν τη βοήθησε.

αναφέρεται ότι αν και η Κυριακή Γρίβα κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της ότι ήταν έξω από το σπίτι της και ζητούσε αστυνομική συνοδεία επειδή φοβόταν, δεν τη βοήθησε. για την αξιωματικό υπηρεσίας αναφέρεται επιπλέον ότι έπρεπε να επικοινωνήσει με το Κέντρο Άμεσης Δράσης για να εντοπίσουν τον δράστη, ενώ έπρεπε να μεριμνήσει για περιπολικό που ήταν διαθέσιμο εκείνη την ώρα για να μεταφέρει τη Γρίβα στο σπίτι της.

αναφέρεται επιπλέον ότι έπρεπε να επικοινωνήσει με το Κέντρο Άμεσης Δράσης για να εντοπίσουν τον δράστη, ενώ έπρεπε να μεριμνήσει για περιπολικό που ήταν διαθέσιμο εκείνη την ώρα για να μεταφέρει τη Γρίβα στο σπίτι της. για τον τηλεφωνητή αναφέρεται ότι έπρεπε να εκτιμήσει την βαρύτητα των καταγγελιών της 28χρονης και να προωθήσει την υπόθεση ως «κάρτα υψηλής προτεραιότητας « για να αρχίσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι της .

Με το ίδιο βούλευμα διατηρούνται οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στους κατηγορούμενους μετά το τέλος των απολογιών τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηλεκτρικά πατίνια: Μάχη για τη ζωή τους δίνουν 16χρονος και 14χρονη μετά από ατυχήματα

Κρήτη - μεταναστευτικό: Πάνω από 150 αφίξεις σε Γαύδο και Καλούς Λιμένες

Βενιζέλειο: «Οι εργαζόμενοι δεν ζητούν χειροκρότημα, αλλά μισθό αντίστοιχο της δύσκολης δουλειάς τους»