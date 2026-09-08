ΤΡΙ.08 Σεπ 2026 15:11
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση 4 αστυνομικοί

κυριακή γρίβα
clock 11:42 | 08/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλείψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων την 1η Απριλίου 2024. 

«...Ενεργώντας από πρόθεση δια παραλείψεως εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους, από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης...» αναφέρουν οι δικαστές του δικαστικού συμβουλίου και παραπέμπουν στο εδώλιο την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια, τον φρουρό και τον τηλεφωνητή στο κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Συγκεκριμένα: 

  • για τον σκοπό του αστυνομικού τμήματος αναφέρει ότι δεν ήταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε τον πρώην σύντροφό της καταγγέλλουσα ότι ήταν σε απόσταση 30 μέτρων από το φυλάκιο.
  • για την επόπτρια αναφέρεται ότι αν και η Κυριακή Γρίβα κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της ότι ήταν έξω από το σπίτι της και ζητούσε αστυνομική συνοδεία επειδή φοβόταν, δεν τη βοήθησε. 
  • για την αξιωματικό υπηρεσίας αναφέρεται επιπλέον ότι έπρεπε να επικοινωνήσει με το Κέντρο Άμεσης Δράσης για να εντοπίσουν τον δράστη, ενώ έπρεπε να μεριμνήσει για περιπολικό που ήταν διαθέσιμο εκείνη την ώρα για να μεταφέρει τη Γρίβα στο σπίτι της. 
  • για τον τηλεφωνητή αναφέρεται ότι έπρεπε να εκτιμήσει την βαρύτητα των καταγγελιών της 28χρονης και να προωθήσει την υπόθεση ως «κάρτα υψηλής προτεραιότητας « για να αρχίσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι της .

Με το ίδιο βούλευμα διατηρούνται οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στους κατηγορούμενους μετά το τέλος των απολογιών τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηλεκτρικά πατίνια: Μάχη για τη ζωή τους δίνουν 16χρονος και 14χρονη μετά από ατυχήματα

Κρήτη - μεταναστευτικό: Πάνω από 150 αφίξεις σε Γαύδο και Καλούς Λιμένες

Βενιζέλειο: «Οι εργαζόμενοι δεν ζητούν χειροκρότημα, αλλά μισθό αντίστοιχο της δύσκολης δουλειάς τους»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Άγιοι Ανάργυροι Δολοφονία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis