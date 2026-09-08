Παραιτήθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της Ουκρανίας – Εμπλέκεται σε σκάνδαλο εκατομμυρίων

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Σε τροχιά νέας εσωτερικής κρίσης εισέρχεται η Ουκρανία μετά την παραίτηση του γενικού εισαγγελέα Ρουσλάν Κραβτσένκο, στον απόηχο εφόδου των αρχών αντιδιαφθοράς στο γραφείο του για κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος από παράνομα τηλεφωνικά κέντρα.

Η εξέλιξη αυτή προστίθεται στο τεταμένο κλίμα που επικρατεί στην ηγεσία της χώρας, δοκιμάζοντας εκ νέου τις ισορροπίες της κυβέρνησης Ζελένσκι.

Ο Κραβτσένκο υπέβαλε την παραίτησή του εν μέσω κατηγοριών για διαφθορά, οι οποίες οδήγησαν τα στελέχη των υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς να πραγματοποιήσουν έρευνες στα γραφεία του το Σαββατοκύριακο, στο πλαίσιο ερευνών για παράνομα τηλεφωνικά κέντρα.

Ο Κραβτσένκο απέρριψε κάθε κατηγορία εναντίον του, χαρακτηρίζοντάς τις «εντελώς αβάσιμες» και αρνούμενος οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Το Εθνικό Γραφείο Αντιδιαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και η Ειδική Υπηρεσία Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς (SAPO) ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι αποκάλυψαν ένα κύκλωμα ξεπλύματος χρήματος «υπό την καθοδήγηση αξιωματούχου της Γενικής Εισαγγελίας» και πραγματοποίησαν εφόδους στο κτίριο.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, το διεφθαρμένο δίκτυο λάμβανε χρήματα για να παρέχει «προστασία» σε τηλεφωνικά κέντρα που διενεργούσαν τηλεφωνικές απάτες και «ξέπλενε περιουσίες που ανέρχονταν σε εκατομμύρια».

Το NABU δημοσίευσε φωτογραφίες από ένα χρηματοκιβώτιο γεμάτο με δεσμίδες χαρτονομισμάτων δολαρίου, αναφέροντας ότι αποκάλυψε πέντε μέλη πίσω από το κύκλωμα, χωρίς να τα ονομάσει.

Ένας αναπληρωτής του Κραβτσένκο προφυλακίστηκε ως ύποπτος για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε σχέση με την υπόθεση.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Πρωτοβουλία κατά του Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος (GI-TOC) με έδρα τη Ελβετία, τα παράνομα τηλεφωνικά κέντρα απασχολούν περίπου 60.000 άτομα στην Ουκρανία.

Τη Δευτέρα, ο Κραβτσένκο δημοσίευσε την εξής δήλωση: «Υπέβαλα την παραίτησή μου από τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα. Δεν θέλω το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο σε πολιτική αντιπαράθεση. Η θέση μου σχετικά με τις κατηγορίες παραμένει αμετάβλητη».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έχει προβεβεί ακόμη σε κάποιο δημόσιο σχόλιο για την παραίτηση.

Η νέα αυτή αναταραχή που αντιμετωπίζει ο Πρόεδρος της Ουκρανίας έρχεται σε συνέχεια της ένοπλης συμπλοκής μεταξύ των υπηρεσιών ασφαλείας SBU και της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών HUR στο Κίεβο.

Παράλληλα, το Κίεβο προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια νέα στρατιωτική ηγεσία, αφού ο Ζελένσκι απέπεμψε τον υπουργό Άμυνας και στη συνέχεια αναγκάστηκε, υπό την πίεση διαμαρτυριών, να αποπέμψει και τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας λόγω διαμάχης μεταξύ των δύο.

Παρά τη δημιουργία των δύο ουκρανικών φορέων αντιδιαφθοράς, NABU και SAPO, πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, η διαφθορά συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα στη χώρα.

Το 2025, μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα ανάγκασαν τον Ζελένσκι να υπαναχωρήσει από τις μεταρρυθμίσεις που σχεδίαζε για την υπαγωγή του NABU και της SAPO στη Γενική Εισαγγελία — μια κίνηση που θα περιόριζε δραστικά την ανεξαρτησία τους

Οι Ευρωπαίοι εταίροι του Κιέβου εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις τότε ανακοινώσεις, με τους πρέσβεις των χωρών της ομάδας των G7 να προειδοποιούν ότι αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ουκρανία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα στην ΕΕ, καθεστώς που της χορηγήθηκε υπό τον όρο ότι θα διεξάγει έναν αξιόπιστο αγώνα κατά της διαφθοράς.

Ο Ζελένσκι αποκατέστησε την ανεξαρτησία των δύο οργάνων ως αποτέλεσμα των αντιδράσεων, αλλά τα ερωτήματα παρέμειναν σχετικά με τη δέσμευσή του στη μεταρρύθμιση κατά της διαφθοράς.

Μόλις τον περασμένο μήνα, το NABU ανακοίνωσε ότι αποκάλυψε ένα κύκλωμα κατάχρησης άνω των 3 εκατομμυρίων δολαρίων σε ουκρανικό νόμισμα για την καταβολή εγγύησης πρώην υπουργού Ενέργειας που κατηγορείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ανώτερος αξιωματούχος στο γραφείο του Ζελένσκι, ο οποίος φερόταν να εμπλέκεται, αποπέμφθηκε.

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