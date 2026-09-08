Τι θα φάμε σήμερα; Σαλάτα με φρέσκα σύκα, γαρίδες & σως μέλι

Υλικά (3 μερίδες)



1 μικρό μαρούλι, κομμένο με τα χέρια σε μεγάλα κομμάτια



2 σύκα, ώριμα αλλά σφιχτά, κομμένα σε κύβους



½ ώριμο αβοκάντο, κομμένο σε κύβους



1 κούπα ψιλοκομμένα ντοματίνια



2–3 κ.σ. κόλιανδρο, χοντροκομμένο







Για τις γαρίδες

15 γαρίδες μεγάλου μεγέθους (καθαρισμένες, φρέσκες ή κατεψυγμένες)



χυμός από 1 λάιμ



1 κ.σ. ελαιόλαδο



αλατοπίπερο







Για τη σως



χυμός από 1 λάιμ



2 κ.σ. ελαιόλαδο



1 κ.σ. μέλι



αλατοπίπερο







Εκτέλεση



Βήμα 1: Σε ένα μπολ αλατοπιπερώνουμε τις γαρίδες και τις ραντίζουμε με τον χυμό του λάιμ και το λάδι.



Βήμα 2: Στη συνέχεια, τις μαγειρεύουμε σε αντικολλητικό τηγάνι, σε μέτρια φωτιά, για 2 λεπτά από κάθε πλευρά.



Βήμα 3: Όταν ροδίσουν και από τις δύο πλευρές, τις αφήνουμε να στραγγίξουν πάνω σε χαρτί κουζίνας.



Βήμα 4: Σε ένα μπολάκι χτυπάμε με σύρμα τα υλικά για τη σως, μέχρι να έχουμε ένα ομοιόμορφο μείγμα χρυσαφένιου χρώματος.



Βήμα 5: Βάζουμε σε ένα βαθύ σκεύος το μαρούλι, τον κόλιανδρο, τα ντοματίνια και τις γαρίδες και ανακατεύουμε πολύ καλά.



Βήμα 6: Περιχύνουμε με τη σως και ανακατεύουμε ξανά καλά.



Βήμα 7: Τέλος, προσθέτουμε το αβοκάντο και τα σύκα και ανακατεύουμε απαλά, ώστε να μη λιώσουν.







Διατροφική αξία ανά μερίδα



Ενέργεια: 374 kcal



Υδατάνθρακες: 16,5 γρ.



Πρωτεΐνη: 24,3 γρ.



Λιπαρά: 8,3 γρ.



Κορεσμένα λιπαρά: 1,4 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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