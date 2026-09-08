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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Σαλάτα με φρέσκα σύκα, γαρίδες & σως μέλι

γαρίδες
clock 08:30 | 08/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά (3 μερίδες)

1 μικρό μαρούλι, κομμένο με τα χέρια σε μεγάλα κομμάτια

2 σύκα, ώριμα αλλά σφιχτά, κομμένα σε κύβους

½ ώριμο αβοκάντο, κομμένο σε κύβους

1 κούπα ψιλοκομμένα ντοματίνια

2–3 κ.σ. κόλιανδρο, χοντροκομμένο



Για τις γαρίδες

15 γαρίδες μεγάλου μεγέθους (καθαρισμένες, φρέσκες ή κατεψυγμένες)

χυμός από 1 λάιμ

1 κ.σ. ελαιόλαδο

αλατοπίπερο



Για τη σως

χυμός από 1 λάιμ

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. μέλι

αλατοπίπερο



Εκτέλεση

Βήμα 1: Σε ένα μπολ αλατοπιπερώνουμε τις γαρίδες και τις ραντίζουμε με τον χυμό του λάιμ και το λάδι.

Βήμα 2: Στη συνέχεια, τις μαγειρεύουμε σε αντικολλητικό τηγάνι, σε μέτρια φωτιά, για 2 λεπτά από κάθε πλευρά.

Βήμα 3: Όταν ροδίσουν και από τις δύο πλευρές, τις αφήνουμε να στραγγίξουν πάνω σε χαρτί κουζίνας.

Βήμα 4: Σε ένα μπολάκι χτυπάμε με σύρμα τα υλικά για τη σως, μέχρι να έχουμε ένα ομοιόμορφο μείγμα χρυσαφένιου χρώματος.

Βήμα 5: Βάζουμε σε ένα βαθύ σκεύος το μαρούλι, τον κόλιανδρο, τα ντοματίνια και τις γαρίδες και ανακατεύουμε πολύ καλά.

Βήμα 6: Περιχύνουμε με τη σως και ανακατεύουμε ξανά καλά.

Βήμα 7: Τέλος, προσθέτουμε το αβοκάντο και τα σύκα και ανακατεύουμε απαλά, ώστε να μη λιώσουν.



Διατροφική αξία ανά μερίδα

Ενέργεια: 374 kcal

Υδατάνθρακες: 16,5 γρ.

Πρωτεΐνη: 24,3 γρ.

Λιπαρά: 8,3 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 1,4 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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