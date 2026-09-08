Τι θα φάμε σήμερα; Σαλάτα με φρέσκα σύκα, γαρίδες & σως μέλι

Υλικά (3 μερίδες)
1 μικρό μαρούλι, κομμένο με τα χέρια σε μεγάλα κομμάτια
2 σύκα, ώριμα αλλά σφιχτά, κομμένα σε κύβους
½ ώριμο αβοκάντο, κομμένο σε κύβους
1 κούπα ψιλοκομμένα ντοματίνια
2–3 κ.σ. κόλιανδρο, χοντροκομμένο
Για τις γαρίδες
15 γαρίδες μεγάλου μεγέθους (καθαρισμένες, φρέσκες ή κατεψυγμένες)
χυμός από 1 λάιμ
1 κ.σ. ελαιόλαδο
αλατοπίπερο
Για τη σως
χυμός από 1 λάιμ
2 κ.σ. ελαιόλαδο
1 κ.σ. μέλι
αλατοπίπερο
Εκτέλεση
Βήμα 1: Σε ένα μπολ αλατοπιπερώνουμε τις γαρίδες και τις ραντίζουμε με τον χυμό του λάιμ και το λάδι.
Βήμα 2: Στη συνέχεια, τις μαγειρεύουμε σε αντικολλητικό τηγάνι, σε μέτρια φωτιά, για 2 λεπτά από κάθε πλευρά.
Βήμα 3: Όταν ροδίσουν και από τις δύο πλευρές, τις αφήνουμε να στραγγίξουν πάνω σε χαρτί κουζίνας.
Βήμα 4: Σε ένα μπολάκι χτυπάμε με σύρμα τα υλικά για τη σως, μέχρι να έχουμε ένα ομοιόμορφο μείγμα χρυσαφένιου χρώματος.
Βήμα 5: Βάζουμε σε ένα βαθύ σκεύος το μαρούλι, τον κόλιανδρο, τα ντοματίνια και τις γαρίδες και ανακατεύουμε πολύ καλά.
Βήμα 6: Περιχύνουμε με τη σως και ανακατεύουμε ξανά καλά.
Βήμα 7: Τέλος, προσθέτουμε το αβοκάντο και τα σύκα και ανακατεύουμε απαλά, ώστε να μη λιώσουν.
Διατροφική αξία ανά μερίδα
Ενέργεια: 374 kcal
Υδατάνθρακες: 16,5 γρ.
Πρωτεΐνη: 24,3 γρ.
Λιπαρά: 8,3 γρ.
Κορεσμένα λιπαρά: 1,4 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
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