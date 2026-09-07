ΔΕΥ.07 Σεπ 2026 16:41
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ: Επέστρεψε στο σπίτι της και βρήκε εκατοντάδες νυχτερίδες

νυχτερίδες
clock 22:08 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Μια απρόσμενη «συγκατοίκηση» περίμενε μια γυναίκα στο Κίεβο, όταν επέστρεψε στο διαμέρισμά της και διαπίστωσε πως ο χώρος είχε καταληφθεί από εκατοντάδες νυχτερίδες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ακαδημιστέτσκο της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες 381 νυχτερίδες είχαν βρει καταφύγιο μέσα στο σπίτι, εκμεταλλευόμενες τα ανοιχτά παράθυρα όσο η ιδιοκτήτρια απουσίαζε για περίπου μία εβδομάδα.

Οι νυχτερίδες μεταφέρθηκαν για φροντίδα και προστασία, καθώς αρκετά είδη στην Ουκρανία θεωρούνται προστατευόμενα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μητσοτάκης από ΔΕΘ: Εκλογές την άνοιξη, εφικτή η αυτοδυναμία - Οι απαντήσεις για οικονομία - δημογραφικό

ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ: Αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση – «Δίδυμα φεγγάρια» με Τσίπρα

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Νυχτεριδα Φροντιδα Βοήθεια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis