Το κόλπο με το πλαστικό μπουκάλι που μπορεί να ξεβουλώσει τον νεροχύτη (βίντεο)

Όταν το νερό στον νεροχύτη αρχίζει να αποστραγγίζει πιο αργά από το συνηθισμένο, πιθανότατα έχει δημιουργηθεί ένα μικρό φράξιμο από υπολείμματα τροφών, λίπη ή άλλες βρωμιές που έχουν συσσωρευτεί στον σωλήνα.
Πριν από τη χρήση ισχυρών χημικών προϊόντων ή την αναζήτηση πιο σύνθετων λύσεων, υπάρχει ένα απλό κόλπο που μπορεί να δοκιμαστεί με ένα αντικείμενο που υπάρχει σχεδόν σε κάθε σπίτι: ένα πλαστικό μπουκάλι γεμάτο νερό.
Πώς λειτουργεί
Η τεχνική βασίζεται στην ίδια περίπου αρχή με τη βεντούζα. Το νερό που πιέζεται μέσα στον σωλήνα δημιουργεί πίεση, η οποία μπορεί να μετακινήσει τα υπολείμματα που προκαλούν το μικρό φράξιμο.
Το βασικό είναι να δημιουργηθεί όσο το δυνατόν καλύτερη εφαρμογή ανάμεσα στο στόμιο του μπουκαλιού και την αποχέτευση, ώστε η πίεση να κατευθυνθεί προς τον σωλήνα.
Τα βήματα
- Επιλέξτε ένα εύκαμπτο πλαστικό μπουκάλι, περίπου 500 ml έως 1,5 λίτρο.
- Γεμίστε το σχεδόν μέχρι επάνω με νερό και αφαιρέστε το καπάκι.
- Γυρίστε το μπουκάλι ανάποδα και τοποθετήστε το στόμιο πάνω στην τρύπα της αποχέτευσης.
- Πιέστε το μπουκάλι δυνατά, προσπαθώντας παράλληλα να διατηρήσετε καλή στεγανοποίηση.
- Επαναλάβετε την πίεση αρκετές φορές.
- Στη συνέχεια ανοίξτε τη βρύση και ελέγξτε αν το νερό απομακρύνεται πλέον κανονικά.
Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να αντιμετωπίσετε ένα μικρό φράξιμο στον νεροχύτη χωρίς να χρειαστεί η χρήση χημικών προϊόντων. Ωστόσο, αν μετά από αρκετές προσπάθειες δεν υπάρξει βελτίωση, δεν συνιστάται να συνεχιστεί η ίδια διαδικασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί η χρήση βεντούζας ή ειδικού εργαλείου για την απόφραξη του νεροχύτη.
Πηγή: www.iefimerida.gr
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