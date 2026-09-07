Μητρόπολη Ρεθύμνης: Εγκαινιάζεται ο Ναός του Αγίου Αριστείδου του Φιλοσόφου

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Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα και κατάνυξη αναμένεται να πραγματοποιηθούν το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026 τα Ιερά Εγκαίνια του Ναού του Αγίου Μάρτυρος Αριστείδου του Φιλοσόφου.

Ο νεοανεγερθείς ναός βρίσκεται στον χώρο της «Φάρμας Λαδάκη» (Λαδάκης Farm) και αποτελεί ένα σημαντικό πνευματικό γεγονός για την ευρύτερη περιοχή.

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις, τις οποίες διοργανώνει η Ενορία Αλφάς, Καλλέργου και Σκορδίλου, συμπίπτουν με την εορτή της μνήμης του Αγίου Αριστείδου και θα τελεστούν υπό τον Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Το πρόγραμμα των Ακολουθιών

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026 (Ώρα 6:30 μ.μ.):Θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός και η Ακολουθία των Ιερών Εγκαινίων, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας θα πραγματοποιηθεί η καθιέρωση της Αγίας Τραπέζης σύμφωνα με το εκκλησιαστικό τυπικό.

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026 (Ώρα 7:00 π.μ.):Θα ξεκινήσει ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η πρώτη Θεία Λειτουργία στον εγκαινιασμένο πλέον ναό, επί τη εορτίω μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αριστείδου του Φιλοσόφου.

Η τοπική ενορία απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους ευσεβείς χριστιανούς να παρευρεθούν και να συνπροσευχηθούν σε αυτή την ιστορική στιγμή για την τοπική εκκλησία.

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