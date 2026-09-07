ΔΕΥ.07 Σεπ 2026 21:30
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Μητρόπολη Ρεθύμνης: Εγκαινιάζεται ο Ναός του Αγίου Αριστείδου του Φιλοσόφου

αφισα
clock 18:55 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα και κατάνυξη αναμένεται να πραγματοποιηθούν το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026 τα Ιερά Εγκαίνια του Ναού του Αγίου Μάρτυρος Αριστείδου του Φιλοσόφου.

Ο νεοανεγερθείς ναός βρίσκεται στον χώρο της «Φάρμας Λαδάκη» (Λαδάκης Farm) και αποτελεί ένα σημαντικό πνευματικό γεγονός για την ευρύτερη περιοχή.

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις, τις οποίες διοργανώνει η Ενορία Αλφάς, Καλλέργου και Σκορδίλου, συμπίπτουν με την εορτή της μνήμης του Αγίου Αριστείδου και θα τελεστούν υπό τον  Μητροπολίτη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Το πρόγραμμα των Ακολουθιών

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026 (Ώρα 6:30 μ.μ.):Θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός και η Ακολουθία των Ιερών Εγκαινίων, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας θα πραγματοποιηθεί η καθιέρωση της Αγίας Τραπέζης σύμφωνα με το εκκλησιαστικό τυπικό.

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026 (Ώρα 7:00 π.μ.):Θα ξεκινήσει ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η πρώτη Θεία Λειτουργία στον εγκαινιασμένο πλέον ναό, επί τη εορτίω μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αριστείδου του Φιλοσόφου.

Η τοπική ενορία απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους ευσεβείς χριστιανούς να παρευρεθούν και να συνπροσευχηθούν σε αυτή την ιστορική στιγμή για την τοπική εκκλησία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περιφερειάρχης Κρήτης: Κήρυξε την έναρξη του Παγκόσμιου Συνεδρίου Χημείας της Ατμόσφαιρας

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ναός Άγιος Αριστείδης Ρεθυμνο Εγκαίνια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis