Ρέθυμνο: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το διήμερο της Παναγίας Μυριοκεφάλων

Ανακοινώνονται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου, προσωρινές κυκλοφορικές ρυθμίσεις για λόγους οδικής ασφάλειας στην επαρχιακή οδό Αργυρούπολης - Μυριοκεφάλων από 18:00 της 07-09-2026 έως και όλο το 24ωρο της 08-09-2026, κατά την ιερή θρησκευτική πανήγυρη της Παναγίας Μυριοκεφάλων.

Ειδικότερα λόγω της αναμενόμενης αυξημένης προσέλευσης κοινού στον Ιερό Ναό και της ανάγκης ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στην περιοχή θα ισχύσει προσωρινή μονοδρόμηση των παρακάτω τμημάτων οδών:

• Τμήματος της επαρχιακής οδού Αργυρούπολης - Μυριοκεφάλων-Καλλικράτη, το οποίο αρχίζει από το 4,5 χλμ (διασταύρωση Αρολιθίου) και τελειώνει στο 8,5 χλμ (διασταύρωση Αρολιθίου-Καλλικράτη), όπου τα οχήματα (εκτός των λεωφορείων) θα κινούνται με κατεύθυνση από Αργυρούπολη προς Μυριοκέφαλα - Καλλικράτη.

• Αγροτικής οδού, η οποία αρχίζει από το 8,5 χλμ της επαρχιακής οδού Αργυρούπολης-Μυριοκεφάλων-Καλλικράτη (διασταύρωση Αρολιθίου-Καλλικράτη), διέρχεται από το Δ.Δ. Αρολιθίου και καταλήγει στο 4,5 χλμ της επαρχιακής οδού Αργυρούπολης-Μυριοκεφάλων-Καλλικράτη (διασταύρωση Αρολιθίου), όπου τα οχήματα (εκτός των λεωφορείων) θα κινούνται με κατεύθυνση από Μυριοκέφαλα προς Αργυρούπολη.

Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως εξής:

Τα οχήματα των προσκυνητών τα οποία θα χρησιμοποιούν την επαρχιακή οδό Αργυρούπολης – Μυριοκεφάλων θα σταθμεύουν στο δεξί άκρο της οδού από το 4,5 έως το 8,5 χλμ και όπου επιτρέπει το πλάτος της οδού και στο αριστερό άκρο, και κατά την αποχώρησή τους θα κινούνται στον ως άνω προσωρινό μονόδρομο και θα καταλήγουν στην επαρχιακή οδό Μυριοκεφάλων – Αρολιθίου - Αργυρούπολης με κατεύθυνση προς Αργυρούπολη.

Τα λεωφορεία που μεταφέρουν προσκυνητές καθώς και τα λοιπά οχήματα μεγάλου όγκου που δεν δύνανται να χρησιμοποιούν τον (B) προσωρινό μονόδρομο, θα ενεργούν αναστροφή και με συνοδεία δικύκλων της Αστυνομίας, αφού θα διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία οχημάτων, θα κινούνται στην επαρχιακή οδό με κατεύθυνση από Μυριοκέφαλα προς Αργυρούπολη, μέχρι και την διασταύρωση Αρολιθίου.

Τα οχήματα τα οποία θα κινούνται στην επαρχιακή οδό Καλλικράτη – Μυριοκεφάλων – Αργυρούπολης, από την διασταύρωση Μυριοκεφάλων – Αρολιθίου, θα ενεργήσουν αναστροφή και θα σταθμεύσουν στο ρεύμα της επαρχιακής οδού Καλλικράτη - Μυριοκεφάλων με κατεύθυνση προς Καλλικράτη.





Παρακαλούνται όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω θρησκευτική εορτή, να συμμορφώνονται στις παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στα σήματα και στις υποδείξεις των αστυνομικών για την ασφαλή μετακίνηση τους.

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