Super League: Συνεδριάζει την Πέμπτη – Στο τραπέζι τα τηλεοπτικά και το πρόγραμμα

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Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan Super League, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στις 12:30, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στο τραπέζι θα βρεθούν αρκετά σημαντικά ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2026-27, με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει συνολικά έξι θέματα.

Ορισμός των επόμενων αγωνιστικών

Πρώτο και βασικό θέμα αποτελεί ο ορισμός των αγώνων από την 5η έως και τη 16η αγωνιστική της κανονικής περιόδου.

Πρόκειται ουσιαστικά για τον προγραμματισμό ενός σημαντικού μέρους της αγωνιστικής δράσης, με τις ομάδες να αναμένουν το αναλυτικό πρόγραμμα των αναμετρήσεων.

Παράλληλα, θα συζητηθεί η πρώτη επικαιροποίηση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την αναβολή αγώνων υπέρ των ομάδων που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της UEFA.

Στο προσκήνιο η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών εσόδων

Το θέμα που αναμένεται να συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι αυτό της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος μέσω κεντρικής διαχείρισης και ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων.

Όπως αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη, το Δ.Σ. θα κληθεί να λάβει επί της αρχής αποφάσεις για τη συμμετοχή των ΠΑΕ-μελών του Συνεταιρισμού σε ένα σύστημα κεντρικής διαχείρισης και ανακατανομής των τηλεοπτικών εσόδων.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τα οικονομικά δεδομένα των ομάδων και τη συνολική ανταγωνιστικότητα της Super League, καθώς στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα μοντέλο κατανομής των τηλεοπτικών εσόδων που θα ενισχύει συνολικά το πρωτάθλημα.

Και το νέο πλαίσιο αδειοδότησης

Στην ατζέντα βρίσκεται επίσης η εισήγηση προς την ΕΠΟ για το σχέδιο του νέου Κανονισμού Αδειοδότησης, έκδοσης 2026.

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των ομάδων θα συζητήσουν εμπορικά ζητήματα.