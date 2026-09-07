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GOSSIP - LIFESTYLE

Στάνκογλου: «Έχουμε συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό μου»

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clock 16:00 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Γιάννης Στάνκογλου βρέθηκε στην εκπομπή "Νωρίς - Νωρίς" και μίλησε για την προσωπική του ζωή και τα παιδιά του αλλά και για την πρώην σύζυγό του και αποκάλυψε πως έχουν συνεπιμέλεια.

«Εδώ και πέντε χρόνια, έχω ηρεμήσει. Μαγειρεύω πολύ, είναι το χόμπι μου και ο διαλογισμός μου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προσπαθώ να εφεύρω καινούργιες συνταγές και γεύσεις. Μαγειρεύω και στα παιδιά μου. Τρεισήμισι ημέρες την εβδομάδα έχω τα παιδιά εγώ, γιατί έχουμε συνεπιμέλια με την πρώην σύζυγό μου. Εκείνες τις ημέρες μαγειρεύω κανονικά εγώ», είπε ο ηθοποιός.

Θυμίζουμε ότι ο Γιάννης Στάνκογλου έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τη Φοίβη και τον Φίλιππο, από τον γάμο του με τη σκηνοθέτρια Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν.

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