Βενιζέλειο: «Οι εργαζόμενοι δεν ζητούν χειροκρότημα, αλλά μισθό αντίστοιχο της δύσκολης δουλειάς τους»

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Σκληρή κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες από τη ΔΕΘ ασκεί ο Πρόεδρος των Εργαζομένων του Βενιζελείου, Δημήτρης Φλυτζανής, αναδεικνύοντας παράλληλα τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται καθημερινά το υγειονομικό προσωπικό.

Με αφορμή τις ανακοινώσεις για το λεγόμενο «μέρισμα ανάπτυξης», επισημαίνει ότι τα 500 ευρώ μικτά τον χρόνο που έχουν ανακοινωθεί για το 2027 αντιστοιχούν σε περίπου 42 ευρώ μικτά τον μήνα.

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(Ο Πρόεδρος των Εργαζομένων του Βενιζελείου, Δημήτρης Φλυτζανής)

Όπως τονίζει, το συγκεκριμένο ποσό δεν αποτελεί αύξηση του βασικού μισθού, ούτε αντιστοιχεί σε 13ο ή 14ο μισθό, ενώ δεν συνιστά ειδικό μισθολόγιο ΕΣΥ. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι δεν αποτελεί ουσιαστικό κίνητρο για την παραμονή των εργαζομένων στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Περιγράφει παράλληλα την καθημερινή προσπάθεια που καταβάλλουν όλες οι ειδικότητες στο Βενιζέλειο, προκειμένου το νοσοκομείο να συνεχίσει να λειτουργεί, παρά τις δυσκολίες.

«Οι εργαζόμενοι δεν ζητούν χειροκρότημα. Ζητούν μισθό που να αντιστοιχεί στην ευθύνη και στις συνθήκες εργασίας τους», τονίζει .

Ο κ. Φλυτζανής αναφέρεται και στα προβλήματα των υποδομών του Βενιζελείου, επισημαίνοντας ότι η ανακαίνιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών είναι μια θετική εξέλιξη, αλλά δεν αρκεί για να καλύψει τις συνολικές ανάγκες του νοσοκομείου.

Κλείνοντας την επιστολή του, ο Πρόεδρος των Εργαζομένων απευθύνεται στον υπουργό Υγείας, ενόψει της προαναγγελθείσας επίσκεψής του στην Κρήτη στις αρχές Οκτωβρίου για τα εγκαίνια έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Κύριε Υπουργέ, καλώς να έρθετε στην Κρήτη. Οι εργαζόμενοι του Βενιζελείου θα είμαστε εκεί», αναφέρει, προειδοποιώντας ότι μαζί με τις κορδέλες των εγκαινίων θα τεθούν επί τάπητος και τα προβλήματα που παραμένουν άλυτα. «Το προσωπικό που λείπει, τους μισθούς που δεν επαρκούν και την ανάγκη για πραγματικά σύγχρονες υποδομές».

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