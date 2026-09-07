11η Σεπτεμβρίου: Νέα βίντεο-ντοκουμέντα ανατρέπουν δεδομένα 25 ετών - Ο άνθρωπος που «καίει» το FBI

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Σύμφωνα με έρευνα του BBC Panorama και του Radio 4, ο Μπαγιούμι είχε στενές επαφές με Σαουδάραβες κυβερνητικούς αξιωματούχους, ενώ σε βίντεο εμφανίζεται να συμμετέχει σε paintball μαζί με τον Ανουάρ αλ-Αουλάκι, ο οποίος αργότερα έγινε ηγετικό στέλεχος της Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο.

Το υλικό είχε περιέλθει στην κατοχή του FBI λίγες ημέρες μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2001, ωστόσο δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ δημοσίως.

Ο Μπαγιούμι υποστήριζε επί 25 χρόνια ότι δεν ήταν εξτρεμιστής ούτε πράκτορας της Σαουδικής Αραβίας.

Η αγωγή των οικογενειών της 11ης Σεπτεμβρίου

Οι οικογένειες των θυμάτων υποστηρίζουν στην αγωγή τους ότι η Σαουδική Αραβία είχε εμπλοκή στις επιθέσεις και ότι ο Μπαγιούμι παρείχε βοήθεια σε δύο από τους 19 αεροπειρατές που συμμετείχαν στην 11η Σεπτεμβρίου.

Ο ίδιος συνελήφθη στη Βρετανία από τη Μητροπολιτική Αστυνομία λίγες ημέρες μετά τις επιθέσεις. Μεταξύ των αντικειμένων που κατασχέθηκαν βρέθηκαν δεκάδες βιντεοκασέτες, αλλά και ένα διάγραμμα αεροπλάνου συνοδευόμενο από μαθηματικούς υπολογισμούς σχετικά με την κάθοδό του.

Το συγκεκριμένο διάγραμμα έφτασε σε πολλούς πράκτορες του FBI, ωστόσο δεν δόθηκε στους Βρετανούς αστυνομικούς που ανέκριναν τότε τον Μπαγιούμι.





Δεν παρουσιάστηκε επίσης στην Επιτροπή της 11ης Σεπτεμβρίου, η οποία είχε συσταθεί για να διερευνήσει τις επιθέσεις που κόστισαν τη ζωή σε σχεδόν 3.000 ανθρώπους.

Ο Μπαγιούμι δεν διώχθηκε ποτέ ποινικά.

Τόσο ο ίδιος όσο και η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας έχουν αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε εμπλοκή ή προηγούμενη γνώση για τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Το FBI δεν σχολίασε τα νέα ευρήματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει βίντεο που χρονολογείται από το 1997 ή τις αρχές του 1998.

Στις εικόνες διακρίνονται άνδρες, μεταξύ των οποίων ο Ανουάρ αλ-Αουλάκι, να παίζουν paintball κοντά στο Σαν Ντιέγκο, φορώντας σε αρκετές περιπτώσεις στρατιωτικές στολές και συμμετέχοντας σε προσομοιώσεις μάχης και ασκήσεις σκοποβολής.

Σε ένα σημείο ορισμένοι από τους συμμετέχοντες κινούνται προς τον «αντίπαλο» φωνάζοντας «Allahu Akbar», ενώ ο Μπαγιούμι ακούγεται να αποκαλεί τον Αουλάκι «Σεΐχη Ανουάρ».

Μετά την 11η Σεπτεμβρίου, το paintball αποτέλεσε αντικείμενο ενδιαφέροντος σε αντιτρομοκρατικές έρευνες του FBI. Πράκτορες πληροφορήθηκαν ότι ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στις συγκεκριμένες δραστηριότητες τις χρησιμοποιούσαν ως εκπαίδευση για τζιχάντ.

Ο Αουλάκι θα εξελισσόταν αργότερα σε ηγετικό στέλεχος της Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο και σκοτώθηκε το 2011 σε επίθεση με drone της CIA.

Ο Μπαγιούμι είχε υποστηρίξει το 2021 ότι δεν είχε συναντήσει ποτέ τον Αουλάκι. Ωστόσο, το βίντεο εμφανίζεται να έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό του. Σε άλλο υλικό από τον Ιανουάριο του 1998, οι δύο άνδρες εμφανίζονται να αγκαλιάζονται.

Το μυστηριώδες διάγραμμα αεροπλάνου

Ακόμη μεγαλύτερα ερωτήματα προκαλεί ένα χειρόγραφο που βρέθηκε σε σπίτι του Μπαγιούμι στο Μπέρμιγχαμ μετά τη σύλληψή του.

Σε αυτό υπήρχε ένα πρόχειρο σχέδιο αεροπλάνου μαζί με μαθηματικούς υπολογισμούς για το ύψος και την απόσταση που απαιτούνται ώστε ένας πιλότος να κατευθύνει ένα αεροσκάφος προς συγκεκριμένο αντικείμενο στο έδαφος.

«Είναι ο μαθηματικός υπολογισμός της πρόσκρουσης», δήλωσε στο BBC η Τζόντι Γουέστμπρουκ Φλάουερς, μέλος της νομικής ομάδας των οικογενειών των θυμάτων.





«Όταν καταλάβαμε τι ήταν, ξέραμε ότι είχαμε βρει το “smoking gun” που αναζητούσαμε», πρόσθεσε.

Ομοσπονδιακός δικαστής που εξετάζει την αγωγή των οικογενειών έκρινε πέρυσι ότι το συγκεκριμένο σημείωμα, εκ πρώτης όψεως, «συνδέει τον Μπαγιούμι με γνώση των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου».

Ο Μπαγιούμι, από την πλευρά του, είχε δηλώσει το 2021 ότι είχε το διάγραμμα επειδή του άρεσε να βρίσκει μαθηματικές εξισώσεις και ότι δεν θυμόταν πότε το είχε γράψει.

Αντίγραφα του διαγράμματος βρίσκονταν ήδη στα χέρια του FBI και της βρετανικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας από τις 22 Σεπτεμβρίου 2001, σε πολύ μικρή απόσταση από το σημείο όπου ανακρινόταν ο Μπαγιούμι.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την έρευνα, οι Βρετανοί αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν την ανάκριση δεν ενημερώθηκαν για το διάγραμμα και δεν κλήθηκαν να τον ρωτήσουν σχετικά.

Ανάλογη ήταν η εικόνα και με το βίντεο του paintball. Παρότι οι κασέτες μεταφέρθηκαν στη Scotland Yard και μέρος του υλικού προβλήθηκε στον Μπαγιούμι κατά την ανάκριση, οι Βρετανοί αστυνομικοί δεν είχαν λάβει οδηγίες από το FBI να τον ρωτήσουν ούτε για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ούτε για τη σχέση του με τον Αουλάκι.

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2001, ο Μπαγιούμι αφέθηκε ελεύθερος, καθώς οι αμερικανικές αρχές έκριναν τότε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να ζητηθεί η έκδοσή του στις ΗΠΑ.

«Έχουμε καταδικάσει ανθρώπους με λιγότερα στοιχεία»

Ο Τζέφρι Μπράινχολτ, ο οποίος εκείνη την περίοδο επέβλεπε εισαγγελείς που χειρίζονταν υποθέσεις τρομοκρατίας στο αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, δήλωσε ότι ο Μπαγιούμι είχε θεωρηθεί μία από τις σοβαρές περιπτώσεις για πιθανή άσκηση κατηγοριών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, το γραφείο του εισαγγελέα της Νέας Υόρκης δεν απέστειλε ποτέ πρόταση για δίωξη προς έγκριση.

Αναφερόμενος στο διάγραμμα του αεροπλάνου, ήταν χαρακτηριστικός: «Έχουμε καταδικάσει ανθρώπους με λιγότερα».

Για το βίντεο του paintball σημείωσε ότι αποτελεί επίσης «πολύ αποκαλυπτικό στοιχείο», χαρακτηρίζοντας την παρουσία του Ανουάρ αλ-Αουλάκι ιδιαίτερα σημαντική.

Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι πράκτορες του FBI στο Σαν Ντιέγκο και στο Λος Άντζελες επιχείρησαν να ανακρίνουν Σαουδάραβες αξιωματούχους με τους οποίους είχε επαφές ο Μπαγιούμι.

Ο Ρικ Λάμπερτ, επικεφαλής της έρευνας του FBI στο Σαν Ντιέγκο, δήλωσε ότι ζητήθηκε άδεια για συνεντεύξεις με Σαουδάραβες αξιωματούχους, αλλά η απάντηση που έλαβαν ήταν αρνητική.

Παρόμοια εμπειρία περιέγραψε ο Στιβ Μουρ, ο οποίος επέβλεπε την έρευνα του FBI για την 11η Σεπτεμβρίου στο Λος Άντζελες.

«Πέσαμε πάνω σε ένα εμπόδιο τόσο δυνατά, που νομίζω ότι όλοι πάθαμε εγκαύματα από τους αερόσακους», είπε χαρακτηριστικά.

Τι δεν είδε ποτέ η Επιτροπή της 11ης Σεπτεμβρίου

Το 2004 η Επιτροπή της 11ης Σεπτεμβρίου κατέληξε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Μπαγιούμι είχε εξτρεμιστικές απόψεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, μέλη του προσωπικού της Επιτροπής είχαν εκφράσει αντιρρήσεις και θεωρούσαν πιθανό ο Μπαγιούμι να γνώριζε ότι οι Ναουάφ αλ-Χάζμι και Χαλίντ αλ-Μιχντάρ ήταν μέλη της Αλ Κάιντα.

Η Επιτροπή δεν είχε δει ποτέ το διάγραμμα του αεροπλάνου, το βίντεο από το paintball, γραπτά στοιχεία για τον φερόμενο εξτρεμισμό του Μπαγιούμι ή μεγάλο μέρος του υπόλοιπου υλικού που είχε κατασχέσει η βρετανική αστυνομία.

Ο Μπαγιούμι εξακολουθεί να αρνείται ότι γνώριζε πως οι δύο άνδρες ήταν αεροπειρατές, ότι υπήρξε πράκτορας της Σαουδικής Αραβίας ή ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή στις επιθέσεις.

Η Σαουδική Αραβία έχει επίσης απορρίψει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι το βασίλειο ή αξιωματούχοι του είχαν οποιαδήποτε συνέργεια στην 11η Σεπτεμβρίου.

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