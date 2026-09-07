Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Οικονομική στήριξη στις οικογένειες των δύο πιλότων του μοιραίου Phantom

Ο Πρόεδρος Γιώργος Ζανιάς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εκφράζουν τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήρια τους στις οικογένειες και στους οικείους των δύο πιλότων του μαχητικού αεροσκάφους F4 Phantom, που έχασαν τη ζωή τους, σε υπηρεσιακή πτήση, στην περιοχή της Τανάγρας τις απογευματινές ώρες της 5ης Σεπτεμβρίου 2026.

Όπως ακριβώς και στην περίπτωση αντίστοιχων απωλειών στο πρόσφατο παρελθόν, έτσι και τώρα, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής στους δύο πιλότους, στον Επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια και το Σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, οι τράπεζες μέλη της ΕΕΤ, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς, αποφάσισαν, πέραν των μέτρων κρατικής στήριξης που ήδη ανακοινώθηκαν:

1. Να καταβάλουν άμεσα, ισομερώς, το ποσόν των 50.000 ευρώ σε καθεμία οικογένεια των εκλιπόντων

2. Να προβούν στην έναντι των παραπάνω τεσσάρων τραπεζών διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων (από στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες) των γονέων, προστατευόμενων μελών και συζύγων των δύο πιλότων.

Οι δικαιούχοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών που θα υλοποιήσει την παραπάνω πρωτοβουλία και συγκεκριμένα με την acting Γενική Διευθύντρια Χαρούλα Απαλαγάκη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομεία [email protected].

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο μικροσκόπιο τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του Phantom

Ηράκλειο: Στην Εντατική ο 20χρονος διανομέας - Δεν σώθηκε το πόδι του...

«Όχι» στη δομή των Αθανάτων - Οι κάτοικοι ζητούν παρέμβαση των τουριστικών φορέων

Τουριστικά λεωφορεία: Διήμερη στάση εργασίας και πορεία διαμαρτυρίας στο Ηράκλειο