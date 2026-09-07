ΔΕΥ.07 Σεπ 2026 13:20
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

ΒΟΑΚ: Κίνηση και ουρές οχημάτων στον Καρτερό λόγω των έργων

ΒΟΑΚ Κίνηση
clock 10:49 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και σήμερα στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Καρτερού.

Τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, καθώς οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιορίζουν την ομαλή ροή.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη τις ώρες αιχμής, με τους οδηγούς να χρειάζονται αρκετή υπομονή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Στην Εντατική ο 20χρονος διανομέας - Δεν σώθηκε το πόδι του...

«Όχι» στη δομή των Αθανάτων - Οι κάτοικοι ζητούν παρέμβαση των τουριστικών φορέων

ΒΟΑΚ: Οργή στο Λασίθι για το εξαήμερο κλείσιμο στο ύψος της γέφυρας Ξηροποτάμου

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Βοακ Εργασιες Καρτερός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis