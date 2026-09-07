ΒΟΑΚ: Κίνηση και ουρές οχημάτων στον Καρτερό λόγω των έργων

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Αυξημένη κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και σήμερα στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Καρτερού.

Τα οχήματα κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, καθώς οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιορίζουν την ομαλή ροή.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη τις ώρες αιχμής, με τους οδηγούς να χρειάζονται αρκετή υπομονή.

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