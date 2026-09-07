Τι θα φάμε σήμερα; Τραγανά φαλάφελ φάβας στο φούρνο

Υλικά (20 τεμάχια)



250 γρ. φάβα



1 κρεμμύδι



10 κλωνάρια μαϊντανού



6–7 κλωνάρια κόλιανδρου



1 κ.γ. σκόνη σκόρδου



1 κ.γ. κύμινο



½ κ.γ. μαγειρική σόδα



100 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης



αλατοπίπερο



1 κ.σ. ελαιόλαδο







Εκτέλεση



Βήμα 1: Μουλιάζουμε τη φάβα σε άφθονο νερό για 7–8 ώρες. Στη συνέχεια, τη σουρώνουμε, την ξεπλένουμε και τη στραγγίζουμε πολύ καλά.



Βήμα 2: Σε ένα μεγάλο μπλέντερ βάζουμε τη φάβα, το κρεμμύδι, τη σκόνη σκόρδου, τον μαϊντανό, τον κόλιανδρο, το κύμινο, τη μαγειρική σόδα, το λάδι και το αλατοπίπερο.



Βήμα 3: Πολτοποιούμε με προσοχή, ώστε το μείγμα να μη γίνει εντελώς λείο. Θέλουμε να διατηρεί μικρά κομμάτια και ελαφρώς χοντροκομμένη υφή.



Βήμα 4: Μεταφέρουμε το μείγμα σε ένα μεγάλο μπολ, προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε με τα χέρια.



Βήμα 5: Βάζουμε το μείγμα στο ψυγείο για 30 λεπτά, ώστε να σφίξει ελαφρώς.



Βήμα 6: Βγάζουμε το μείγμα από το ψυγείο και πλάθουμε 20 μπαλάκια των 30–35 γρ.



Βήμα 7: Τοποθετούμε τα φαλάφελ σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180 °C, στον αέρα, για 20–25 λεπτά.

Διατροφική αξία ανά 3 φαλάφελ



Ενέργεια: 236 kcal



Υδατάνθρακες: 26,4 γρ.



Πρωτεΐνη: 16,8 γρ.



Λιπαρά: 6,3 γρ.



Κορεσμένα λιπαρά: 0,8 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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