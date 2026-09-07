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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Τραγανά φαλάφελ φάβας στο φούρνο

φαλάφελ
clock 09:54 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά (20 τεμάχια)

250 γρ. φάβα

1 κρεμμύδι

10 κλωνάρια μαϊντανού

6–7 κλωνάρια κόλιανδρου

1 κ.γ. σκόνη σκόρδου

1 κ.γ. κύμινο

½ κ.γ. μαγειρική σόδα

100 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης

αλατοπίπερο

1 κ.σ. ελαιόλαδο



Εκτέλεση

Βήμα 1: Μουλιάζουμε τη φάβα σε άφθονο νερό για 7–8 ώρες. Στη συνέχεια, τη σουρώνουμε, την ξεπλένουμε και τη στραγγίζουμε πολύ καλά.

Βήμα 2: Σε ένα μεγάλο μπλέντερ βάζουμε τη φάβα, το κρεμμύδι, τη σκόνη σκόρδου, τον μαϊντανό, τον κόλιανδρο, το κύμινο, τη μαγειρική σόδα, το λάδι και το αλατοπίπερο.

Βήμα 3: Πολτοποιούμε με προσοχή, ώστε το μείγμα να μη γίνει εντελώς λείο. Θέλουμε να διατηρεί μικρά κομμάτια και ελαφρώς χοντροκομμένη υφή.

Βήμα 4: Μεταφέρουμε το μείγμα σε ένα μεγάλο μπολ, προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε με τα χέρια.

Βήμα 5: Βάζουμε το μείγμα στο ψυγείο για 30 λεπτά, ώστε να σφίξει ελαφρώς.

Βήμα 6: Βγάζουμε το μείγμα από το ψυγείο και πλάθουμε 20 μπαλάκια των 30–35 γρ.

Βήμα 7: Τοποθετούμε τα φαλάφελ σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180 °C, στον αέρα, για 20–25 λεπτά.

Διατροφική αξία ανά 3 φαλάφελ

Ενέργεια: 236 kcal

Υδατάνθρακες: 26,4 γρ.

Πρωτεΐνη: 16,8 γρ.

Λιπαρά: 6,3 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 0,8 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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