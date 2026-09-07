Τι θα φάμε σήμερα; Τραγανά φαλάφελ φάβας στο φούρνο

Υλικά (20 τεμάχια)
250 γρ. φάβα
1 κρεμμύδι
10 κλωνάρια μαϊντανού
6–7 κλωνάρια κόλιανδρου
1 κ.γ. σκόνη σκόρδου
1 κ.γ. κύμινο
½ κ.γ. μαγειρική σόδα
100 γρ. αλεύρι ολικής άλεσης
αλατοπίπερο
1 κ.σ. ελαιόλαδο
Εκτέλεση
Βήμα 1: Μουλιάζουμε τη φάβα σε άφθονο νερό για 7–8 ώρες. Στη συνέχεια, τη σουρώνουμε, την ξεπλένουμε και τη στραγγίζουμε πολύ καλά.
Βήμα 2: Σε ένα μεγάλο μπλέντερ βάζουμε τη φάβα, το κρεμμύδι, τη σκόνη σκόρδου, τον μαϊντανό, τον κόλιανδρο, το κύμινο, τη μαγειρική σόδα, το λάδι και το αλατοπίπερο.
Βήμα 3: Πολτοποιούμε με προσοχή, ώστε το μείγμα να μη γίνει εντελώς λείο. Θέλουμε να διατηρεί μικρά κομμάτια και ελαφρώς χοντροκομμένη υφή.
Βήμα 4: Μεταφέρουμε το μείγμα σε ένα μεγάλο μπολ, προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε με τα χέρια.
Βήμα 5: Βάζουμε το μείγμα στο ψυγείο για 30 λεπτά, ώστε να σφίξει ελαφρώς.
Βήμα 6: Βγάζουμε το μείγμα από το ψυγείο και πλάθουμε 20 μπαλάκια των 30–35 γρ.
Βήμα 7: Τοποθετούμε τα φαλάφελ σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180 °C, στον αέρα, για 20–25 λεπτά.
Διατροφική αξία ανά 3 φαλάφελ
Ενέργεια: 236 kcal
Υδατάνθρακες: 26,4 γρ.
Πρωτεΐνη: 16,8 γρ.
Λιπαρά: 6,3 γρ.
Κορεσμένα λιπαρά: 0,8 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
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