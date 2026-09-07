Ηράκλειο: Καθαρισμός ρεμάτων ενόψει του χειμώνα (εικόνες)

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Αυτοψία στις εργασίες καθαρισμών και αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων στις περιοχές Καρτερού και Γουρνών του Δήμου Χερσονήσου πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης.

Οι παρεμβάσεις, οι οποίες βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσης στα συγκεκριμένα ρέματα, ενισχύουν την πρόληψη και την πολιτική προστασία, ενόψει της νέας χειμερινής περιόδου.

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Κατά την αυτοψία, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία υλοποίησης των εργασιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

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Στην αυτοψία συμμετείχαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι Χερσονήσου Μανόλης Πλευράκης, Νίκος Σταυρουλάκης και Βαγγέλης Χατζάκης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ανωπόλεως Νίκος Σωμαράς, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουρνών Γιάννης Βαρδουλάκης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών – Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ηρακλείου Ελένη Τζαγκαράκη και ο χειριστής μηχανημάτων Γιάννης Βαρδουλάκης.

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