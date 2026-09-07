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Ηράκλειο: Καθαρισμός ρεμάτων ενόψει του χειμώνα (εικόνες)

αντιπλημμυρικά περιφέρεια κρήτης
clock 09:42 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αυτοψία στις εργασίες καθαρισμών και αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων στις περιοχές Καρτερού και Γουρνών του Δήμου Χερσονήσου πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης.

Οι παρεμβάσεις, οι οποίες βρίσκονται στη φάση ολοκλήρωσης στα συγκεκριμένα ρέματα, ενισχύουν την πρόληψη και την πολιτική προστασία, ενόψει της νέας χειμερινής περιόδου.

αντιπλημμυρικά περιφέρεια κρήτης

Κατά την αυτοψία, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία υλοποίησης των εργασιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

συριγωνάκης αντιπλημμυρικά

Στην αυτοψία συμμετείχαν επίσης οι Αντιδήμαρχοι Χερσονήσου Μανόλης Πλευράκης, Νίκος Σταυρουλάκης και Βαγγέλης Χατζάκης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ανωπόλεως Νίκος Σωμαράς, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουρνών Γιάννης Βαρδουλάκης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Δομών – Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ηρακλείου Ελένη Τζαγκαράκη και ο χειριστής μηχανημάτων Γιάννης Βαρδουλάκης.

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Αντιπλημμυρικά Έργα Νίκος Συριγωνάκης
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