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ΚΟΣΜΟΣ

Αεροσκάφος της Amazon συνετρίβη στο Μαϊάμι - Πέντε νεκροί (βίντεο)

αεροπλάνο μαίάμι
clock 09:08 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα, σύμφωνα με τον σερίφη της περιοχής.

Το αεροσκάφος της Prime Air, που εκτελούσε την πτήση 7598 από το Πουέρτο Ρίκο, βγήκε από τον διάδρομο περίπου στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής, τοπική ώρα, και κατέληξε βορειοδυτικά του αερολιμένα.

Βίντεο από το σημείο καταγράφει το μεγάλο αεροσκάφος ακινητοποιημένο σε δρόμο έξω από το αεροδρόμιο, με πυκνό μαύρο καπνό να βγαίνει από το σημείο της συντριβής. Σε ορισμένα πλάνα φαίνονται επίσης φλόγες να καίνε τμήμα της ατράκτου.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες των αρχών, το μεταγωγικό αεροσκάφος προσέκρουσε σε πολλά οχήματα μετά την έξοδό του από τον διάδρομο και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, επιχειρώντας για την κατάσβεση της φωτιάς και την παροχή πρώτων βοηθειών σε όσους χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πυκνούς καπνούς και μεγάλες φλόγες να υψώνονται από το σημείο του δυστυχήματος. Το αεροσκάφος φέρεται να διέσχισε δρόμο πριν ακινητοποιηθεί, ενώ στην περιοχή βρίσκονταν αρκετά οχήματα και φορτηγά.

Μετά το περιστατικό επιβλήθηκε προσωρινή διακοπή στις απογειώσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, σύμφωνα με το 7 News Miami.

Η εξέλιξη προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στη λειτουργία του αεροδρομίου, καθώς τα αεροσκάφη δεν μπορούσαν να απογειωθούν μετά το ατύχημα.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος και τις συνέπειές του.

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