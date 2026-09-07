Αεροσκάφος της Amazon συνετρίβη στο Μαϊάμι - Πέντε νεκροί (βίντεο)

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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν μεταγωγικό αεροσκάφος της Amazon βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι και συγκρούστηκε με οχήματα, σύμφωνα με τον σερίφη της περιοχής.

Το αεροσκάφος της Prime Air, που εκτελούσε την πτήση 7598 από το Πουέρτο Ρίκο, βγήκε από τον διάδρομο περίπου στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής, τοπική ώρα, και κατέληξε βορειοδυτικά του αερολιμένα.

A Prime Air Boeing 767-300 freighter overran the runway at Miami International Airport this afternoon, coming to rest near a warehouse complex.







The airframe caught fire after the crash. pic.twitter.com/wYz50c21aO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 6, 2026

Βίντεο από το σημείο καταγράφει το μεγάλο αεροσκάφος ακινητοποιημένο σε δρόμο έξω από το αεροδρόμιο, με πυκνό μαύρο καπνό να βγαίνει από το σημείο της συντριβής. Σε ορισμένα πλάνα φαίνονται επίσης φλόγες να καίνε τμήμα της ατράκτου.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες των αρχών, το μεταγωγικό αεροσκάφος προσέκρουσε σε πολλά οχήματα μετά την έξοδό του από τον διάδρομο και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, επιχειρώντας για την κατάσβεση της φωτιάς και την παροχή πρώτων βοηθειών σε όσους χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.

An Amazon Prime Air Boeing 767-300 freighter reportedly overshot or veered off the runway at Miami International Airport. A large plume of black smoke is visible. The Federal Aviation Administration issued a ground stop for other planes. Emergency crews are on the scene, but no… — Sputnik🛰️ (@SputniksWorld) September 6, 2026

🚨 BREAKING: PLANE CRASH at Miami International Airport (MIA)







MASSIVE smoke plume seen from miles away.







Pray for the passengers and crew 🙏🏻







It’s unknown exactly how many souls were on board or what type of plane was involved. But initial reports are that the plane overran the… — Nick Sortor (@nicksortor) September 6, 2026

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πυκνούς καπνούς και μεγάλες φλόγες να υψώνονται από το σημείο του δυστυχήματος. Το αεροσκάφος φέρεται να διέσχισε δρόμο πριν ακινητοποιηθεί, ενώ στην περιοχή βρίσκονταν αρκετά οχήματα και φορτηγά.

UPDATE: Emergency services report multiple fatalities after Prime Air plane crashes at Miami International Airport.







It's unclear if any of the victims were on the ground. The plane crossed a road before ending up in a field near the Amazon warehouse. https://t.co/J3mjJcEqYw — BNO News (@BNONews) September 6, 2026

Μετά το περιστατικό επιβλήθηκε προσωρινή διακοπή στις απογειώσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, σύμφωνα με το 7 News Miami.

Η εξέλιξη προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στη λειτουργία του αεροδρομίου, καθώς τα αεροσκάφη δεν μπορούσαν να απογειωθούν μετά το ατύχημα.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος και τις συνέπειές του.

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