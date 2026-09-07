Κρήτη: Τους βρήκαν νεκρούς οι συγγενείς τους...

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Δύο αιφνίδιοι θάνατοι καταγράφηκαν σε Ηράκλειο και Χανιά.

Στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, ένας 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, από συγγενικό του πρόσωπο.

Λίγες ώρες αργότερα, στα Χανιά, ένας 61χρονος βρέθηκε επίσης νεκρός στην οικία του, από συγγενή του.

Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για αιφνίδιους θανάτους, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια.

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