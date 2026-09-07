ΔΕΥ.07 Σεπ 2026 09:57
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Τους βρήκαν νεκρούς οι συγγενείς τους...

χέρι - νεκρός
clock 08:58 | 07/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Δύο αιφνίδιοι θάνατοι καταγράφηκαν σε Ηράκλειο και Χανιά.

Στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου, ένας 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, από συγγενικό του πρόσωπο.

Λίγες ώρες αργότερα, στα Χανιά, ένας 61χρονος βρέθηκε επίσης νεκρός στην οικία του, από συγγενή του.

Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, για αιφνίδιους θανάτους, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - Στεγαστικό: Εκπαιδευτικός μένει σε αντίσκηνο με το 4χρονο παιδί της γιατί δεν βρίσκει σπίτι!

Κρήτη: Πώς δήθεν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ έβγαλαν... μεροκάματο 10.000 ευρώ

Σχολεία: Μεγάλες αποκλίσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών της ΕΕ – Η Ελλάδα ξανά ουραγός

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Εκαβ Αιφνίδιος Θάνατος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis