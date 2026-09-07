Γερμανία: Ιστορικός θρίαμβος για το AfD -Ο πολιτικός σεισμός στην Κάτω Σαξονία τρομάζει το Βερολίνο

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Το AfD αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στο κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας, αλλά δεν εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία. Η έως τώρα κυβερνώσα CDU καταγράφει μεγάλη πτώση, ενώ οι διαθέσιμες κυβερνητικές επιλογές εμφανίζονται ιδιαίτερα δύσκολες.

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία στη Σαξονία-Άνχαλτ έχει χαρακτηριστεί από την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος ως ακροδεξιά εξτρεμιστική οργάνωση, καταγράφει ιστορική επίδοση στις περιφερειακές εκλογές.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του Infratest dimap, το AfD με επικεφαλής υποψήφιο τον Ούλριχ Ζίγκμουντ συγκεντρώνει 44,4% των ψήφων. Η CDU του νυν πρωθυπουργού της Σαξονίας-Άνχαλτ, Sven Schulze, περιορίζεται στο 18,2%.

Ακολουθούν η Αριστερά με 9,1%, το SPD με 8,7%, οι Πράσινοι με 8,5% και η Συμμαχία Sahra Wagenknecht (BSW) με 5%. Το FDP δεν καταφέρνει να ξεπεράσει το όριο του 5% και, με βάση την πρόβλεψη, μένει εκτός του περιφερειακού κοινοβουλίου.

Χωρίς αυτοδυναμία το AfD

Παρά το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό, το AfD δεν εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών. Με βάση την προβλεπόμενη κατανομή, το κόμμα του Ζίγκμουντ αναμένεται να λάβει 39 από τις 83 έδρες του κοινοβουλίου της Σαξονίας-Άνχαλτ.

Η συμμετοχή στις εκλογές ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς περίπου 1,7 εκατομμύρια πολίτες άνω των 18 ετών είχαν δικαίωμα ψήφου, ενώ η προσέλευση στις κάλπες διαμορφώθηκε περίπου στο 78%.

Το αποτέλεσμα ανοίγει ένα δύσκολο πολιτικό παζλ.

Εάν επιβεβαιωθούν τα τελικά αποτελέσματα, το AfD θα χρειαστεί συμμάχους προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση. Ωστόσο, τα υπόλοιπα κόμματα έχουν μέχρι σήμερα αποκλείσει το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας μαζί του.

The Alternative for Germany (AfD) won around 44.5% of the vote in Sunday’s regional election, according to exit polls and projections — more than double its result five years ago. pic.twitter.com/UxcoxmAFJk — CBS News (@CBSNews) September 6, 2026

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίδοση του BSW, καθώς το κόμμα βρίσκεται ακριβώς στο όριο εισόδου στο κοινοβούλιο και έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με το AfD.

Ο Ζίγκμουντ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών

Ο επικεφαλής υποψήφιος του AfD απέφυγε να απαντήσει αν θα αναλάβει την πρωθυπουργία του κρατιδίου, επισημαίνοντας ότι αυτό δεν μπορεί να κριθεί από τα πρώτα εκλογικά δεδομένα.

Ο Ζίγκμουντ χαρακτήρισε, πάντως, το αποτέλεσμα ιστορικό και υποστήριξε ότι αποτελεί σαφές μήνυμα προς το Βερολίνο και την κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς (Friedrich Merz).

Από την πλευρά της, η επικεφαλής του AfD σε ομοσπονδιακό επίπεδο, Alice Weidel, έκανε λόγο για «ιστορικό αποτέλεσμα» και υποστήριξε ότι το κόμμα έχει λάβει σαφή εντολή για τη διακυβέρνηση.

Βαριά ήττα για το κυβερνών CDU

Το αποτέλεσμα αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την CDU, η οποία κυβερνά τη Σαξονία-Άνχαλτ τα τελευταία 24 χρόνια.

Ο Sven Schulze βρίσκεται στην πρωθυπουργία μόλις από τον Ιανουάριο, μετά την αποχώρηση του Reiner Haseloff, και δεν διέθετε τον ίδιο βαθμό πλεονεκτήματος που προσφέρει η μακρόχρονη παρουσία ενός κυβερνήτη στο αξίωμα.

Η CDU χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ιδιαίτερα δύσκολο και συνολική ήττα για το κόμμα.

Το δύσκολο κυβερνητικό σενάριο

Σε περίπτωση που το AfD δεν καταφέρει να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, ένα πιθανό σενάριο θα ήταν ο σχηματισμός κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τη CDU.

Ωστόσο, και αυτό παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, καθώς η CDU έχει αποκλείσει τόσο συνεργασία με το AfD όσο και αντίστοιχες μορφές συνεργασίας με την Αριστερά.

🇩🇪 AfD has made history in Saxony-Anhalt, surging to around 44% and coming within touching distance of an absolute majority.







The CDU collapsed from 37% to about 18%.







Now the only way to keep AfD out of government may be a stretched anti-AfD coalition of CDU, SPD, Greens and the… pic.twitter.com/i2lxMCifW2 — Europa.com (@europa) September 6, 2026

Παράλληλα, το σενάριο μιας πλειοψηφίας των λεγόμενων κομμάτων του κέντρου, με συμμετοχή CDU, SPD και Πρασίνων, εμφανίζεται δύσκολο με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

Για το AfD, πάντως, η εκλογική αναμέτρηση στη Σαξονία-Άνχαλτ δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένη επιτυχία.

Το κόμμα θεωρεί ότι μια ισχυρή παρουσία στην κυβέρνηση ενός κρατιδίου μπορεί να αποτελέσει βήμα προς τον στόχο της ανάληψης της εξουσίας σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Την ίδια ώρα, οι γερμανικές αρχές είχαν ήδη προετοιμαστεί για αυξημένη αστυνομική παρουσία, καθώς είχαν προγραμματιστεί διαδηλώσεις στη Μαγδεμβούργο μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ρεκόρ προσέλευσης ψηφοφόρων

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ραδιοτηλεοπτικών φορέων ARD και ZDF, η προσέλευση των ψηφοφόρων στις εκλογές του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ για το ανατολικό γερμανικό κρατίδιο.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το 78% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων συμμετείχε στις εκλογές.

Η προηγούμενη υψηλότερη προσέλευση σε εκλογές για το κοινοβούλιο του κρατιδίου της Σαξονίας-Άνχαλτ από την επανένωση της Γερμανίας ήταν 71,5% το 1998.

Τριά σενάρια για την επόμενη ημέρα

Τα οριστικά αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών στη Σαξονία-Άνχαλτ αναμένεται να προκαλέσουν σοβαρό πολιτικό πονοκέφαλο στον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, καθώς το κεντροδεξιό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) κυβερνά το ανατολικό κρατίδιο εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.

Το CDU του Φρίντριχ Μερτς υποχωρεί στο 18,5%, από 37,1% το 2021. Το CDU κυβερνά σήμερα το κρατίδιο σε συνασπισμό με τους κεντροαριστερούς Σοσιαλδημοκράτες (SPD) και τους Ελεύθερους Δημοκράτες (FDP).

Περίπου 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν δικαίωμα ψήφου στο κρατίδιο, το οποίο αριθμεί 2,1 εκατομμύρια κατοίκους. Η συμμετοχή ανήλθε στο ιστορικό υψηλό του 76,5%.

Η AfD επιδίωκε να ξεπεράσει το 50%, ώστε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία και να μπορέσει να εφαρμόσει χωρίς περιορισμούς τη ριζοσπαστική πολιτική της.

Τι σημαίνει, λοιπόν, το εκλογικό αποτέλεσμα και τι μπορεί να ακολουθήσει;

1. Η AfD αναλαμβάνει την εξουσία

Εάν η AfD καταφέρει να ελέγξει το κοινοβούλιο του κρατιδίου, θα γίνει το πρώτο ακροδεξιό κόμμα που αποκτά την εξουσία σε περιφερειακό ή ομοσπονδιακό επίπεδο στη Γερμανία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε πρωτοφανή ρήξη με το λεγόμενο «τείχος προστασίας» (firewall) της γερμανικής πολιτικής, δηλαδή την πρακτική των υπόλοιπων κομμάτων να αποκλείουν την ακροδεξιά από κυβερνητικούς συνασπισμούς.

Η AfD έχει ήδη παρουσιάσει τις βασικές προτεραιότητές της σε περίπτωση που αναλάβει την εξουσία. Μεταξύ άλλων, επιδιώκει αυστηρότερους περιορισμούς στη μετανάστευση, έξοδο από το ευρώ και αποκατάσταση των σχέσεων με τη Ρωσία, την ώρα που το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης στηρίζει την Ουκρανία.

Με βάση το προεκλογικό της πρόγραμμα «Vision 2026», μια νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτεταμένες αλλαγές στους τομείς της μετανάστευσης, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της οικογένειας.

Στο ομοσπονδιακό σύστημα της Γερμανίας, οι κυβερνήσεις των κρατιδίων συμμετέχουν στην Άνω Βουλή, το Bundesrat, ενώ διαθέτουν σημαντικές αρμοδιότητες στους τομείς της εκπαίδευσης, της εσωτερικής ασφάλειας και του πολιτισμού.

Μια κυβέρνηση υπό την AfD θα προχωρούσε σε αυστηρότερη πολιτική στο μεταναστευτικό, με τη δημιουργία ειδικής ομάδας που θα συντόνιζε την ταχύτερη απέλαση μεταναστών.

Τα παιδιά προσφύγων θα τοποθετούνταν σε ξεχωριστές τάξεις, προκειμένου, σύμφωνα με το κόμμα, να αποφεύγονται οι «πιέσεις» στα υπόλοιπα παιδιά που προκύπτουν από τη συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών.

Παράλληλα, τα παιδιά με αναπηρίες δεν θα φοιτούσαν πλέον στις ίδιες τάξεις με τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά θα μεταφέρονταν σε ειδικά σχολεία.

Η AfD προτείνει επίσης την απαγόρευση της ανάρτησης σημαιών του ουράνιου τόξου στα σχολεία, ενώ τάσσεται υπέρ της εξάντλησης «όλων των νόμιμων οδών» για τον περιορισμό της ισλαμικής έκφρασης.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι η μεγαλύτερη αποδοχή αυτού που αποκαλεί «σεξουαλικές αποκλίσεις και μη αναπαραγωγικούς τρόπους ζωής» έχει συμβάλει στη μείωση των γεννήσεων. Ως απάντηση, προωθεί επιθετικά το μοντέλο της «παραδοσιακής» οικογένειας, αποτελούμενης από μητέρα, πατέρα και παιδιά.

Μια κυβέρνηση της AfD θα προχωρούσε επίσης σε σημαντικές αλλαγές στο σχολικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο μιας «πατριωτικής πολιτιστικής πολιτικής». Μεταξύ άλλων, προβλέπεται καθημερινή έπαρση της γερμανικής σημαίας και ανάκρουση του εθνικού ύμνου σε σχολικές εκδηλώσεις.

Η AfD τάσσεται ακόμη υπέρ της κατάργησης του καθεστώτος προστασίας που απολαμβάνουν οι Ουκρανοί πρόσφυγες στη Γερμανία, όσο ο πόλεμος παραμένει επικεντρωμένος στην ανατολική Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να αναζητήσουν καταφύγιο στη δυτική χώρα.

Το υφιστάμενο σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης θα καταργούνταν στη σημερινή του μορφή, ενώ θα διακοπτόταν η χρηματοδότηση ορισμένων πολιτιστικών οργανισμών.

Ιδιαίτερη ανησυχία θα προκαλούσε επίσης το ζήτημα της εσωτερικής ασφάλειας.

Ωστόσο, ακόμη και με το υψηλό ποσοστό που καταγράφει, η AfD πιθανότατα θα χρειαστεί τη στήριξη άλλου κόμματος, ανάλογα με το πόσα μικρότερα κόμματα θα καταφέρουν να ξεπεράσουν το όριο του 5% και να εξασφαλίσουν έδρες.

Στη Σαξονία-Άνχαλτ, όλα τα κόμματα, με εξαίρεση το μικρό αριστερό BSW, έχουν αποκλείσει μέχρι σήμερα τη συμμετοχή σε κυβερνητικό συνασπισμό με την AfD.

Εάν, ωστόσο, ορισμένα μικρότερα κόμματα δεν καταφέρουν να περάσουν το όριο του 5%, η AfD θα βρεθεί σε ευνοϊκότερη θέση, καθώς θα μειωθούν οι πιθανότητες σχηματισμού ενός συνασπισμού που θα μπορούσε να την αποκλείσει από την εξουσία.

Μετά την ανακοίνωση των exit polls, η συμπρόεδρος της AfD σε ομοσπονδιακό επίπεδο, Άλις Βάιντελ, δήλωσε ότι το κόμμα θα συζητήσει με οποιαδήποτε «λογική» πολιτική δύναμη με την οποία μπορεί να βρει κοινό έδαφος σε επίπεδο πολιτικής.

2. Η CDU συγκροτεί συνασπισμό

Η CDU υπέστη βαριά εκλογική ήττα, ωστόσο εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να επιχειρήσει τη συγκρότηση ενός «συνασπισμού του τείχους προστασίας» απέναντι στην AfD.

Ανάλογη περίπτωση σημειώθηκε στη Θουριγγία το 2024, όταν η AfD συγκέντρωσε πάνω από 30% των ψήφων, χωρίς όμως να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία.

Ωστόσο, το αμερικανικό think tank Brookings Institution εκτιμά ότι η δημιουργία ενός τέτοιου κυβερνητικού σχήματος θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

«Η προσπάθεια οργάνωσης μιας κυβερνητικής πλειοψηφίας υπό το CDU αντιμετωπίζει σχεδόν ανυπέρβλητες δυσκολίες», ανέφερε σε πρόσφατη ανάλυσή του, επισημαίνοντας ως βασικό εμπόδιο την απόφαση του CDU να αποκλείσει οποιαδήποτε συνεργασία με το Die Linke («Η Αριστερά»), το οποίο θεωρείται έντονα σοσιαλιστικό κόμμα.

Σύμφωνα με τα exit polls, το Die Linke συγκεντρώνει 9,4%, έναντι 18,4% του CDU, και η ηγεσία του έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να στηρίξει μια κυβέρνηση υπό το CDU, προκειμένου να αποτραπεί η άνοδος της AfD στην εξουσία.

Ωστόσο, στο εσωτερικό του CDU υπάρχουν ήδη αντιδράσεις και διχασμός σχετικά με το ενδεχόμενο μιας τέτοιας συνεργασίας με ένα κόμμα που θεωρείται ότι βρίσκεται στην άκρα αριστερά.

Ο Φρίντριχ Μερτς είχε δηλώσει πριν από τις εκλογές ότι το κόμμα θα «αξιολογήσει την κατάσταση υπό το φως των εκλογικών αποτελεσμάτων» και θα «κάνει ό,τι είναι δυνατόν ώστε η Σαξονία-Άνχαλτ να μην περάσει στα χέρια των ριζοσπαστών».

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου, Σβεν Σούλτσε, συνεχάρη την AfD μετά την ανακοίνωση των exit polls και αναγνώρισε ότι το κόμμα αναδεικνύεται σε ισχυρότερη πολιτική δύναμη.

Εάν η AfD δεν μπορέσει να κυβερνήσει μόνη της, ενδέχεται να ξεκινήσει μια μακρά και δύσκολη διαδικασία διαπραγματεύσεων μεταξύ των παραδοσιακών κομμάτων, τα οποία επιδιώκουν να εμποδίσουν την άνοδο ενός κόμματος που βρίσκεται υπό έρευνα από τη γερμανική υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας για ακροδεξιό εξτρεμισμό.

3. Πλήγμα για τη γερμανική κυβέρνηση ανεξάρτητα από την έκβαση

Όποια κι αν είναι η κατάληξη των πολιτικών διαπραγματεύσεων μετά τις εκλογές στη Σαξονία-Άνχαλτ, ένα στοιχείο θεωρείται ήδη σαφές: το μέγεθος της νίκης της AfD ενισχύει τη θέση της σε εθνικό επίπεδο και αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την κυβέρνηση συνασπισμού του Φρίντριχ Μερτς.

Σε πανεθνικό επίπεδο, η AfD έχει πλέον εξελιχθεί στο δημοφιλέστερο κόμμα, με ποσοστό 29% στις δημοσκοπήσεις.

Την ίδια ώρα, ο Φρίντριχ Μερτς εμφανίζεται ως ο λιγότερο δημοφιλής καγκελάριος από την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, με το 85% των ψηφοφόρων να δηλώνει δυσαρεστημένο με την πολιτική του.

Ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, συμπρόεδρος του SPD και αντικαγκελάριος στην κυβέρνηση Μερτς, δήλωσε μετά την ανακοίνωση των exit polls ότι το αποτέλεσμα στη Σαξονία-Άνχαλτ αποτελεί μήνυμα και για την πολιτική σκηνή του Βερολίνου.

Όπως ανέφερε στο δημόσιο δίκτυο ZDF, το αποτέλεσμα αποτελεί λόγο για να επανεξεταστούν οι πολιτικές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, προσθέτοντας: «Και να είστε βέβαιοι ότι αυτό ακριβώς θα κάνουμε».

Ο Μερτς έχει ήδη επιχειρήσει να υιοθετήσει αυστηρότερη στάση στο μεταναστευτικό, σε μια προσπάθεια να ανακόψει την άνοδο της AfD. Ωστόσο, η εκλογική της επίδοση αναμένεται να εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση για αλλαγές στην εθνική πολιτική.

Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί και η φιλορωσική στάση της AfD, καθώς θα μπορούσε να επηρεάσει τη γερμανική και ευρωπαϊκή πολιτική έναντι της Ουκρανίας. Η Γερμανία έχει στο παρελθόν δεχθεί κριτική για την επιφυλακτικότητά της ως προς την αποστολή όπλων στην Ουκρανία για την αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής.

Ο Φρίντριχ Μερτς αναμένεται πλέον να βρεθεί αντιμέτωπος με ακόμη μεγαλύτερη πολιτική πίεση, τόσο για την παραμονή του στην καγκελαρία όσο και για τη συνοχή της κυβέρνησής του. Η AfD, από την πλευρά της, είναι πιθανό να επιχειρήσει να αξιοποιήσει την επιτυχία της στη Σαξονία-Άνχαλτ στις επόμενες περιφερειακές εκλογές αλλά και στις επόμενες εθνικές κάλπες.

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