Λαβρόφ για Λειψία: «Σηματοδοτεί την αρχή ενός πραγματικού πολέμου»

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Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ανέβασε σήμερα τους τόνους με τη Δύση, αναφερόμενος στις γερμανικές αιτιάσεις ότι πίσω από το drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας είναι μία υβριδική επίθεση του Κρεμλίνου.

Ο Λαβρόφ υποστήριξε την Κυριακή ότι οι κατηγορίες αυτές αποτελούν, «σε γενικές γραμμές, την αρχή ενός πραγματικού πολέμου», σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS.

«Ο Μερτς μας κηρύσσει πόλεμο»

Στο στόχαστρο του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας βρέθηκε ιδιαίτερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και η πολιτική του για την ενίσχυση των γερμανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων.

«Όλες αυτές οι δηλώσεις του Μερτς για το να καταστεί και πάλι η Γερμανία η κορυφαία στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη εφαρμόζονται στην πράξη. Στην ουσία, μας κηρύσσει τον πόλεμο», δήλωσε ο Λαβρόφ, αναφερόμενος στον Γερμανό καγκελάριο.

Οι γερμανικές αιτιάσεις

Οι ήδη τεταμένες σχέσεις Ρωσίας – Δύσης κλιμακώθηκαν εκ νέου μετά την ανακοίνωση της γερμανικής κυβέρνησης ότι η Ρωσία ευθύνεται για απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε τον προηγούμενο μήνα.

Το Βερολίνο ανακοίνωσε παράλληλα σειρά μέτρων σε βάρος της Μόσχας, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο ρωσικού προξενείου στη Βόννη και ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.

Η γερμανική πλευρά θεωρεί ότι το περιστατικό εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια άσκησης πίεσης και αποσταθεροποίησης από τη Ρωσία, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Μόσχας και Βερολίνου παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες.

Έντονη αντίδραση από τη Μόσχα

Η Ρωσία αντέδρασε στις κατηγορίες της γερμανικής κυβέρνησης, με την εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, να αρνείται κάθε εμπλοκή στο περιστατικό και να ξεκαθαρίζει ότι η Μόσχα θα αντιδράσει στις «αντιρωσικές ενέργειες».

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε μάλιστα το Βερολίνο ότι επιχείρησε να κατασκευάσει στοιχεία προκειμένου να αποδώσει στη Ρωσία την ευθύνη για το περιστατικό.

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