Κόντης: "Θέλουμε να παραμένει απόρθητο το Ηράκλειο»-Τί είπε ο Λέτο

Ο Χρήστος Κόντης ήταν ευχαριστημένος από την νίκη του ΟΦΗ κόντρα στην Κηφισιά, παρότι η ομάδα του δυσκολεύτηκε όπως είπε.

Ο έμπειρος τεχνικός επισήμανε ότι σε κάποια σημεία χρειάζεται και τύχη, ενώ πρόσθεσε ότι θέλει το Ηράκλειο να είναι απόρθητο… κάστρο.

Αναλυτικά υπογράμμισε: «Συγχαρητήρια στα παιδιά. Κάποιες φορές πρέπει να υποφέρεις για να κερδίσεις. Μπράβο στην Κηφισιά που μας πίεσε. Είχαμε καλές στιγμές, σίγουρα ήμασταν τυχεροί. Θα μπορούσαμε να πάμε σε πιο ευρύ σκορ, αλλά βάλαμε πίεση στους εαυτούς μας.

Το μηδέν στην άμυνα και το γεγονός ότι η ομάδα σχεδόν κάθε τρεις μέρες έχει παιχνίδι είναι σημαντικά. Είναι σημαντικό το μηδέν στην άμυνα. Η αμυντική λειτουργία θα μας δώσει αποτελέσματα.

Σημαντικές είναι οι νίκες εντός και εκτός έδρας, αλλά θέλουμε να παραμένει απόρθητο το Ηράκλειο».

Ο τεχνικός της Κηφισιάς Σεμπαστιάν Λέτο στάθηκε στο αποτέλεσμα και τους παράγοντες που το καθόρισαν.

“Το αποτέλεσμα είναι 2-0, μπορούμε ν’ αναλύσουμε μια σειρά από πράγματα που έφεραν το αποτέλεσμα όμως αυτό που έχει σημασία είναι ότι χάσαμε. Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ για τη νίκη του.

Αυτό που θέλουμε να χτίσουμε ως φιλοσοφία είναι ότι να είμαστε πάντα επιθετικοί, να μην φοβόμαστε κανέναν αντίπαλο και καμία έδρα. Όπως είπα και νωρίτερα, ότι και αν αναλύσουμε, το σίγουρο είναι ότι χάσαμε και αυτό μένει στο τέλος. Φυσικά αν είχαμε προηγηθεί στο 27′, το παιχνίδι θα ήταν διαφορετικό όμως αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τον επόμενο αγώνα”.