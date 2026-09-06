Ο.Φ.Η. - Κηφισιά 2-0: Υπόθεση οκτώ λεπτών η νίκη

Ο Ο.Φ.Η - που πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο μετά από 39 χρόνια τον περασμένο Απρίλη και το παρθενικό του Σούπερ Καπ προ μηνός - δεν είχε καταφέρει ποτέ σε επίπεδο πρωταθλήματος να νικήσει την Κηφισια σε πέντε αναμετρήσεις (ανεξαρτήτως έδρας) και τα κατάφερε για την 3η αγωνιστική της τρέχουσας Super Leaugue με 2-0

Aποτέλεσμα που διαμορφώθηκε σε διάστημα 8 λεπτών και σήμανε ότι και στους τέσσερις αγώνες της τρέχουσας σεζόν στο Παγκρήτιο η ομάδα του Ηρακλείου έχει ισάριθμες νίκες (δύο στο πρωτάθλημα, το Σούπερ Καπ με την Α.Ε.Κ. και τα play offs του Europa League με την ΤΣΣΚΑ Σόφιιας)

Οι γηπεδούχοι, του Χρήστου Κόντη, που προέρχονταν απο την Θεσσαλονικιώτικη ...τουρνέ (ήττα, 2-1, από τον Άρη στο πρωτάθλημα και «λευκή» ισοπαλία, μεσοβδόμαδα, από τον ΠΑΟΚ) εμφανίστηκαν δίχως τους Ισέκα, Μαρινάκη και Σιέλη, ενώ από την άλλη εκείνη του Σεμπάστιαν Λέτο - που προερχόταν από την ισοπαλία με την Α.Ε.Κ. στη Λεωφόρο 0 δεν είχε τους τραυματίες Βαν Άιμα και Γιον ντε Λουίς, ενώ «κόπηκε» ο Έμπο.







Οι φιλοξενούμενοι με τον Μάνσο να ντεμπουτάρει και τον (άρτι αφιχθέντα) Κούσουλο στον πάγκο είχαν τις πρώτες καλές στιγμές ενός ισορροπημένου αγώνα με τον Πόμπο.

Αλλά στο 6ο λεπτό το σουτ του Ισπανού κατέληξε στα γάντια του Χριστογεώργου και δέκα λεπτά μετά στο δεξί του δοκάρι!

Ενδιάμεσα (11') ο Φούντας από έμπνευση του Νους είχε διαγώνιο σουτ άουτ.

Ωστοσο κόντρα στη ροή του αγώνα οι ...κυνικοί γηπεδούχοι προηγήθηκαν (24') με τον Ανδρούτσο να εκμεταλλεύεται ...τσαφ του Ρουκουνάκη μετά από σέντρα του Μπουχαλάκη από αριστερά!







To γκολ άλλαξε τις ισορροπίες και οι Ηρακλειώτες έφτασαν οκτώ λεπτά στο δεύτερο τέρμα με αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ («δοκάρι και μέσα») του Μπουχαλάκη.Το πρώτο του ως παίκτης του Ο.Φ.Η.

Aντίδραση δεν υπήρξε από την ομάδα των βορείων προαστίων της πρωτεύουσας ούτε στο πρώτο μέρος, ούτε στο δεύτερο -παρά τις αλλαγές του Λέτο και την εντολή για πίεση «ψηλά»- εξαιρουμένου του δεύτερου δοκαριού του Πόμπο (61'), ο οποίος κυνηγούσε με λύσσα το γκολ.

Στη δεύτερη περίπτωση έβαλε το ...χεράκι του κι ο Χριστογεώργος για να μην μπει ο Ισπανός στον πίνακα των σκόρερ, μετά το γύρισμα του Αμπάντα.





Γήπεδο: Παγκρήτιο Στάδιο

Σκόρερς: 24’ Ανδρούτσος, 32’ Μπουχαλάκης

Διαιτητής: Ντάουλας (Δυτ. Αττικής)

Κίτρινες κάρτες: Μπουχαλάκης (79') - Ζέρσον Σόουζα (17’), Ραμίρες (30’)

Ο.Φ.Η. (Kόντης): Χριστογεώργος - Κωστούλας, Πούγγουρας (46΄ Κρίζμανιτς), Νικολάου - Ντίκμαν (66’ Αϊτόρ), Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος (66’ Κανελλόπουλος), Αθανασίου - Νους, Φούντας (83’ Αποστολάκης), Κόντρο (66’ Μπόρχα Γκονζάλθε).

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρεζ - Μανσό (46΄Αποστολάκης), Ζολιμπουά, Ούγκο Σόουζα, Αμπάντα - Γιάγκνε (46’ Μπένι), Ρουκουνάκης - Ζέρσον Σόουζα (62’ Εμπουλά), Πόμπο, Αντόνισε (78’ Χριστόπουλος) - Σαγκάλ (62’ Θεοδωρίδης)

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