«Όρθια» στο Περιστέρι η Καλαμάτα ,1-1 με Ατρίομητο

Πραγματοποιώντας ηρωική εμφάνιση και παίζοντας με δέκα παίκτες για περίπου είκοσι λεπτά η Καλαμάτα κατάφερε να πάρει ισοπαλία με σκορ 1-1 από τον Ατρόμητο μέσα στο Περιστέρι.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι και οι δύο ομάδες πήραν τον πρώτο τους βαθμό στο πρωτάθλημα.

Το πολύ γρήγορο γκολ του Μουτουσαμί, στα 50’’ του αγώνα, έδωσε στον Ατρόμητο την ευκαιρία να διαχειριστεί σωστά το ματς και να έχει την υπεροχή τουλάχιστον ψυχολογικά.

Η Καλαμάτα αφού συνήλθε από το σοκ του γκολ προσπάθησε να βγει στην επίθεση με τον Μορέιρα, αλλά οι τελικές προσπάθειες των παικτών της δεν ήταν προσεκτικές με συνέπεια το πρώτο μέρος να τελειώσει 1-0 για τους γηπεδούχους.

Κι όμως οι φιλοξενούμενοι έστω και με λίγη δόση τύχης κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 52’ με τον Σταυρόπουλο να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του προσπαθώντας να διώξει σουτ του Καλουτσικίδη φέρνοντας στα ίσια το ματς.

Μόνο που στο 73’ ο Κατάλντι δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα αφήνοντας τη «Μαύρη Θύελλα» με δέκα παίκτες.

Με παίκτη περισσότερο οι Περιστεριώτες είχαν την υπεροχή και «πολιόρκησαν» τα καρέ της Καλαμάτας πιέζοντας για το γκολ, αλλά οι Καλαματιανοί ήταν συγκεντρωμένοι έως το τέλος, άντεξαν στο… σφυροκόπημα και πήραν την ισοπαλία με το τελικό 1-1.







Σκόρερς: Μουτουσαμί (1΄) Σταυρόπουλος (αυτ. 52’)







Κίτρινες: Πνευμονίδης (62’), Λύρατζης (64’) - Στρούγγης (38’), Κατάλντι (45+3’, 73’), Μπολίβαρ (61’), Ντιαρά (90+4’)







Κόκκινη: Κατάλντι (73’)











ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κέρκεζ): Χουτεσιώτης- Λύρατζης, Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μήτογλου- Καραμάνης (70’ Τσιγγάρας), Μουτουσαμί - Τσούμπερ, Νούνιες (59’ Πνευμονίδης), Τζοβάρας (60’ Τσαντίλας) - Τσιλούλης (70’ Σερζίνιο)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Χριστοφιλέας): Γκέλιος - Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Καλουτσικίδης- Κατάλντι, Πινέιρο (79’ Μπακαγιόκο), Χάμζα (80’ Ιγκινιάτοβιτς) - Μπονέτο (46’ Μαρσελίνιο), Μορέιρα, Μπολίβαρ (90+3’ Ντιαρά)