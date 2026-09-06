Γιάννης Δανδάλης: “Είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται συναντήσεις για το νέο γήπεδο του ΟΦΗ, χωρίς τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ”

"Είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται συναντήσεις, χωρίς τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ, για το νέο γήπεδο του ΟΦΗ. Χωρίς τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ, δεν μπορεί να γίνει νέο γήπεδο" τονίζει ο Γιάννης Δανδάλης, σε δήλωση του.

Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, επισημαίνει ότι η προσπάθεια για νέο γήπεδο στον ΟΦΗ, απαιτεί "οργανωμένο σχέδιο και όχι κινήσεις εντυπωσιασμού", ενώ τονίζει ότι είναι απαραίτητη η βούληση της Πολιτείας.

"Η Πολιτεία όπως έχει κάνει με άλλες ομάδες, θα πρέπει να κάνει το ίδιο και με τον ΟΦΗ. Είναι ένα δίκαιο αίτημα" επισημαίνει ο Γιάννης Δανδάλης.

Αναλυτικά η δήλωση του προέδρου του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, Γιάννη Δανδάλη:

"Απο το 2013, που έχω αναλάβει τις τύχες του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, έχω εκφράσει τη θέση μου, ότι ο ΟΦΗ χρειάζεται ένα νέο σύγχρονο γήπεδο. Είναι και ένα προσωπικό μου όραμα.

Στην τελευταία Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας, είπα ότι χωρίς τον Ερασιτέχνη ΟΦΗ, δεν μπορεί να γίνει νέο γήπεδο.



Ειδικά όταν μιλάμε για το σενάριο της διπλής ανάπλασης, που προϋποθέτει την παραχώρηση του γηπέδου Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, που είναι ιδιοκτησία του Ερασιτέχνη ΟΦΗ.



Είναι ανεπίτρεπτο να γίνονται συναντήσεις για το νέο γήπεδο του ΟΦΗ και ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ, να είναι απών.



Εκτιμούμε την προσπάθεια που κάνει ο δήμαρχος Ηρακλείου, αλλά πάνω σε αυτό το θέμα, που απασχολεί όλη την οικογένεια του ΟΦΗ και αποτελεί όνειρο ζωής, για όλο τον κόσμο της ομάδας, δεν χωράνε προχειρότητες και παραλείψεις, ούτε κινήσεις εντυπωσιασμού, αλλά οργανωμένο σχέδιο, για να προχωρήσουμε.



Χρειάζεται συνεργασία και κυρίως πολιτική βούληση.



Η Πολιτεία όπως έχει κάνει με άλλες ομάδες, θα πρέπει να κάνει το ίδιο και με τον ΟΦΗ. Είναι ένα δίκαιο αίτημα.