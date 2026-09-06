ΚΥΡ.06 Σεπ 2026 19:59
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με το... δεξί στη Super League 2 ο Πανιώνιος-Χωρίς νικητή το θεσσαλικό ντέρμπι

αελ
clock 18:25 | 06/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Πανιώνιος ήθελε μια άνετη νίκη στην πρεμιέρα της Super League 2, για να στείλει το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Τα κατάφερε και με «εκτελεστή» τον Μάναλη επικράτησε 2-0 του Αστέρα Τρίπολης Β' στη Νέα Σμύρνη, μπαίνοντας με το... δεξί σε μία άκρως απαιτητική σεζόν μέσα από την οποία οι «κυανέρυθροι» θα επιδιώξουν να επιστρέψουν στα μεγάλα σαλόνια μετά τον υποβιβασμό τους το 2020. 

Το θεσσαλικό ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΛ και στην Καρδίτσα δεν ανέδειξε νικητή. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Εντιαγέ στο 50΄, αλλά στο 61' ο Καμπετσής διαμόρφωσε το τελικό 1-1. 

Με το ίδιο σκορ ολοκληρώθηκε και το άλλο τρίτο ματς του δεύτερου «πιάτου» της πρεμιέρας, ανάμεσα στο Νέστο Χρυσούπολης και στη Ζάκυνθο. Και εδώ η φιλοξενούμενη ομάδα ήταν αυτή που πήρε το προβάδισμα με τον Μπαστακό στο 68', για να «γράψει» το 1-1 ο Σαπουντζής στο 80ό λεπτό.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2:

Πανθρακικός - Πύργος            0-0

Νέστος Χρυσούπολης - Ζάκυνθος   1-1

Πανιώνιος - Αστέρας Τρίπολης Β’ 2-0

ΑΕΛ - Αναγέννηση Καρδίτσας      1-1 

Μαρκό - Πανσερραϊκός            7/9, 16:00

Καλλιθέα - Νίκη Βόλου           7/9, 17:00 

Ελλάς Σύρου - Απόλλων Καλαμαριάς7/9, 17:30

ΠΑΟΚ Β’ - Ολυμπιακός Β’         9/9, 16:00 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Super League 2
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis