Με το... δεξί στη Super League 2 ο Πανιώνιος-Χωρίς νικητή το θεσσαλικό ντέρμπι

Ο Πανιώνιος ήθελε μια άνετη νίκη στην πρεμιέρα της Super League 2, για να στείλει το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Τα κατάφερε και με «εκτελεστή» τον Μάναλη επικράτησε 2-0 του Αστέρα Τρίπολης Β' στη Νέα Σμύρνη, μπαίνοντας με το... δεξί σε μία άκρως απαιτητική σεζόν μέσα από την οποία οι «κυανέρυθροι» θα επιδιώξουν να επιστρέψουν στα μεγάλα σαλόνια μετά τον υποβιβασμό τους το 2020.

Το θεσσαλικό ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΛ και στην Καρδίτσα δεν ανέδειξε νικητή. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Εντιαγέ στο 50΄, αλλά στο 61' ο Καμπετσής διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Με το ίδιο σκορ ολοκληρώθηκε και το άλλο τρίτο ματς του δεύτερου «πιάτου» της πρεμιέρας, ανάμεσα στο Νέστο Χρυσούπολης και στη Ζάκυνθο. Και εδώ η φιλοξενούμενη ομάδα ήταν αυτή που πήρε το προβάδισμα με τον Μπαστακό στο 68', για να «γράψει» το 1-1 ο Σαπουντζής στο 80ό λεπτό.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2:

Πανθρακικός - Πύργος 0-0



Νέστος Χρυσούπολης - Ζάκυνθος 1-1



Πανιώνιος - Αστέρας Τρίπολης Β’ 2-0



ΑΕΛ - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1



Μαρκό - Πανσερραϊκός 7/9, 16:00



Καλλιθέα - Νίκη Βόλου 7/9, 17:00



Ελλάς Σύρου - Απόλλων Καλαμαριάς7/9, 17:30



ΠΑΟΚ Β’ - Ολυμπιακός Β’ 9/9, 16:00