Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα δώσει για πρώτη φορά συναυλία στο Παρίσι

Μία μεγάλη συναυλία στο Παρίσι θα πραγματοποιήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο ίδιος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.

Ο τραγουδιστής ενημέρωσε τους ακολούθους του για τη συναυλία που θα δώσει στις 18 Οκτωβρίου, στη γαλλική πρωτεύουσα.

«Το να τραγουδήσω στο Παρίσι ήταν ανέκαθεν ένα όνειρό μου. Δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω πως αυτή η στιγμή έχει έρθει επιτέλους. Η πρώτη μου συναυλία στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, όπου εύχομαι η ελληνική ψυχή να ακουστεί και να γίνει αισθητή. Είμαι ξετρελαμένος. Μπορεί να φαίνεται τρελό ότι πήραμε την απόφαση για τη συναυλία την τελευταία στιγμή, μόλις περίπου έναν μήνα πριν τη διεξαγωγή της, όμως, κάποιες φορές οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να το ζήσουμε όλο αυτό μαζί. Παρίσι, ανυπομονώ να σε δω», έγραψε χαρακτηριστικά.

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