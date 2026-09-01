Όσοι ακούν heavy metal έχουν μεγαλύτερη αντοχή στον πόνο, σύμφωνα με νέα μελέτη

Η μουσική heavy metal βοηθά τους ακροατές της να αντέχουν περισσότερο τον πόνο, σύμφωνα με νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο φεστιβάλ Wacken Open Air της Γερμανίας.

Το Wacken Open Air θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα και πιο «σκληρά» heavy metal φεστιβάλ στον κόσμο. Από το 1990 συγκεντρώνει κάθε χρόνο στη μικρή πόλη Wacken, στη βόρεια Γερμανία, δεκάδες χιλιάδες φίλους του είδους, με την προσέλευση να ξεπερνά συχνά τους 85.000 θεατές. Ανάμεσά τους, κατά καιρούς, βρίσκονται και επιστήμονες που χρησιμοποιούν το φεστιβάλ ως πεδίο για τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Αυτό έκαναν η νευροεπιστήμονας Λίντια Σνάιντερ, πρώην ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μαξ Πλανκ για τις Γνωστικές και Εγκεφαλικές Επιστήμες στη Γερμανία, και ο συνάδελφός της Τομ Φριτς, σύμφωνα με το Popular Science.

Heavy metal, θυμός και πόνος

Οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν εάν η εμπειρία του πόνου μεταβάλλεται έπειτα από την έκθεση σε μουσική όπως η heavy metal, η οποία εκφράζει συχνά έντονα και δυσάρεστα συναισθήματα, κυρίως θυμό. Αφετηρία της έρευνας αποτέλεσαν προηγούμενα ευρήματα που έχουν συνδέσει τον καταπιεσμένο θυμό με εντονότερη εμπειρία πόνου σε ανθρώπους που υποφέρουν από χρόνιο πόνο.

Για να ελέγξουν την υπόθεσή τους, οι δύο επιστήμονες πήγαν στο Wacken Open Air και ζήτησαν από τους επισκέπτες να συμμετάσχουν σε ένα απλό αλλά απαιτητικό πείραμα: να βυθίσουν το χέρι και τον πήχη τους σε παγωμένο νερό και να προσπαθήσουν να αντέξουν όσο περισσότερο μπορούσαν.

Πριν από τη δοκιμασία, οι εθελοντές υποβάλλονταν επίσης σε μέτρηση του καρδιακού ρυθμού και της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού μέσω ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Συνολικά εξετάστηκαν 122 άτομα κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Τα αποτελέσματά τους συγκρίθηκαν με εκείνα μιας ομάδας ελέγχου, αποτελούμενης από επισκέπτες που είχαν φτάσει στον χώρο πριν αρχίσουν οι συναυλίες.

Τα συμπεράσματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports, δεν ήταν ακριβώς αυτά που περίμεναν οι ερευνητές. Οι συμμετέχοντες που είχαν ήδη παρακολουθήσει τις συναυλίες δεν αξιολόγησαν τον πόνο ως λιγότερο δυσάρεστο σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Κατάφεραν, όμως, να κρατήσουν το χέρι τους στο παγωμένο νερό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Με άλλα λόγια, η heavy metal μουσική δεν φάνηκε να μειώνει την ευαισθησία απέναντι στον πόνο. Αντίθετα, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι μπορεί να σχετίζεται με αυξημένη ανοχή σε αυτόν: ο πόνος εξακολουθεί να γίνεται αντιληπτός ως δυσάρεστος, αλλά το άτομο είναι σε θέση να τον υπομένει περισσότερο.

Η διαφορά αυτή είναι σημαντική για τους ερευνητές, καθώς η ένταση του πόνου και η ικανότητα ανοχής του δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι μουσική με επιθετικό ή θυμωμένο χαρακτήρα ενδέχεται να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο κάποιος διαχειρίζεται μια επώδυνη εμπειρία, χωρίς να αλλάζει απαραίτητα το πόσο έντονα τη βιώνει.

Αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου

Η πιθανή επίδραση δεν αφορά μόνο τους θεατές που αντέχουν περισσότερο σε ένα mosh pit. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να έχουν εφαρμογές και σε κλινικά ή θεραπευτικά περιβάλλοντα, ιδιαίτερα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν χρόνιο πόνο.

«Η μουσική χρησιμοποιείται συχνά για να προκαλεί θετικά συναισθήματα και να επιφέρει χαλάρωση – αλλά όταν πρόκειται για την εκτόνωση του θυμού, δεν θέλεις απαραίτητα να ακούς χαλαρωτική μουσική», επισημαίνει ο Τομ Φριτς.

Τα αποτελέσματα έχουν μάλιστα μια ενδιαφέρουσα σύνδεση με ένα από τα συγκροτήματα που έχουν εμφανιστεί στο Wacken. Οι Slipknot, headliners του φεστιβάλ το 2022, κυκλοφόρησαν το 2004 το τραγούδι «Duality», το οποίο συνδέεται με τις ημικρανίες που αντιμετώπιζε ο τραγουδιστής τους.





Η χαρακτηριστική εικόνα των στίχων του για την προσπάθεια αντιμετώπισης του πόνου αποκτά, υπό το φως της νέας έρευνας, μια απρόσμενα επιστημονική διάσταση.

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