Τι θα φάμε σήμερα; Φθινοπωρινή σαλάτα με λάχανο, ρόδι & καρύδια

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Υλικά (3 μερίδες)



3 κούπες λευκό λάχανο, ψιλοκομμένο



2 κούπες κόκκινο λάχανο, ψιλοκομμένο



2 καρότα, τριμμένα



1 κούπα σπόροι φρέσκου ροδιού



½ κούπα καρύδια, χοντροκομμένα



2-3 κ.σ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος



Για τη σος

3 κ.σ. ελαιόλαδο



1-2 κ.σ. βαλσάμικο ξίδι (ανάλογα με την επιθυμητή οξύτητα)



1 κ.γ. μέλι



αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση



Βήμα 1: Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε όλα τα υλικά της σαλάτας, με οποιαδήποτε σειρά.



Βήμα 2: Σε ένα μικρό βαζάκι ανακατεύουμε τα υλικά για τη σος. Περιχύνουμε τη σαλάτα με τη σος, ανακατεύουμε απαλά για να πάει παντού και απολαμβάνουμε.

Διατροφική αξία ανά μερίδα



Ενέργεια: 118 kcal



Υδατάνθρακες: 22,1 γρ.



Πρωτεΐνη: 4,6 γρ.



Λιπαρά: 6,8 γρ.



Κορεσμένα λιπαρά: 0,6 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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