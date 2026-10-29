Τι θα φάμε σήμερα; Φθινοπωρινή σαλάτα με λάχανο, ρόδι & καρύδια

Υλικά (3 μερίδες)
3 κούπες λευκό λάχανο, ψιλοκομμένο
2 κούπες κόκκινο λάχανο, ψιλοκομμένο
2 καρότα, τριμμένα
1 κούπα σπόροι φρέσκου ροδιού
½ κούπα καρύδια, χοντροκομμένα
2-3 κ.σ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος
Για τη σος
3 κ.σ. ελαιόλαδο
1-2 κ.σ. βαλσάμικο ξίδι (ανάλογα με την επιθυμητή οξύτητα)
1 κ.γ. μέλι
αλάτι και πιπέρι
Εκτέλεση
Βήμα 1: Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε όλα τα υλικά της σαλάτας, με οποιαδήποτε σειρά.
Βήμα 2: Σε ένα μικρό βαζάκι ανακατεύουμε τα υλικά για τη σος. Περιχύνουμε τη σαλάτα με τη σος, ανακατεύουμε απαλά για να πάει παντού και απολαμβάνουμε.
Διατροφική αξία ανά μερίδα
Ενέργεια: 118 kcal
Υδατάνθρακες: 22,1 γρ.
Πρωτεΐνη: 4,6 γρ.
Λιπαρά: 6,8 γρ.
Κορεσμένα λιπαρά: 0,6 γρ.
Πηγή: newsbeast.gr
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