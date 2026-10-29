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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Φθινοπωρινή σαλάτα με λάχανο, ρόδι & καρύδια

σαλατά,
clock 07:37 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά (3 μερίδες)

3 κούπες λευκό λάχανο, ψιλοκομμένο

2 κούπες κόκκινο λάχανο, ψιλοκομμένο

2 καρότα, τριμμένα

1 κούπα σπόροι φρέσκου ροδιού

½ κούπα καρύδια, χοντροκομμένα

2-3 κ.σ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος

Για τη σος

3 κ.σ. ελαιόλαδο

1-2 κ.σ. βαλσάμικο ξίδι (ανάλογα με την επιθυμητή οξύτητα)

1 κ.γ. μέλι

αλάτι και πιπέρι

Εκτέλεση

Βήμα 1: Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε όλα τα υλικά της σαλάτας, με οποιαδήποτε σειρά.

Βήμα 2: Σε ένα μικρό βαζάκι ανακατεύουμε τα υλικά για τη σος. Περιχύνουμε τη σαλάτα με τη σος, ανακατεύουμε απαλά για να πάει παντού και απολαμβάνουμε.

Διατροφική αξία ανά μερίδα

Ενέργεια: 118 kcal

Υδατάνθρακες: 22,1 γρ.

Πρωτεΐνη: 4,6 γρ.

Λιπαρά: 6,8 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 0,6 γρ.

Πηγή: newsbeast.gr

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