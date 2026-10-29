Λασίθι: Κινητοποιήσεις για το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και τη δημόσια υγεία

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Σε κινητοποιήσεις για την ενίσχυση του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και των δημόσιων δομών υγείας και πρόνοιας στο Λασίθι προχωρά η Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, στο Εργατικό Κέντρο Λασιθίου.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ελλείψεις προσωπικού στο νοσοκομείο, αλλά και τα προβλήματα λειτουργίας δομών πρόνοιας, με την Επιτροπή να αποφασίζει τη διοργάνωση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη του υπουργού Υγείας, καθώς και σειρά άλλων δράσεων για τη διεκδίκηση ενίσχυσης των δημόσιων υπηρεσιών υγείας.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

Με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων και πολιτών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026, στο Εργατικό Κέντρο Λασιθίου, η συνάντηση της Ανοιχτής Επιτροπής Αγώνα για το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και τη Δημόσια Υγεία.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του ΓΝΑΝ, με κυριότερο τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση σε ιατρικό, νοσηλευτικό, εργαστηριακό, τεχνικό και υποστηρικτικό προσωπικό, που δυσχεραίνει την παροχή ασφαλών και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους της περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα προβλήματα των δημόσιων δομών πρόνοιας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσφατη διακοπή των υπηρεσιών καθαριότητας στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου και σε επτά ακόμη δομές της Κρήτης, γεγονός που αναδεικνύει τις σοβαρές συνέπειες της ανεπαρκούς στελέχωσης και χρηματοδότησης.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα προβλήματα αυτά δεν είναι μεμονωμένα, αλλά αποτελούν συνέπειες της διαχρονικής πολιτικής υποχρηματοδότησης και αποδυνάμωσης των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.

Διεκδικούμε ουσιαστική αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, αυξήσεις μισθών, βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ενίσχυση όλων των δημόσιων δομών υγείας και πρόνοιας, ώστε να εξασφαλίζεται ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες για όλους τους πολίτες.

Στη συνάντηση αποφασίστηκαν:

Η διοργάνωση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας έξω από το ΓΝΑΝ, με αφορμή την αναμενόμενη επίσκεψη του υπουργού Υγείας τις επόμενες εβδομάδες.

Η σύνταξη ανακοίνωσης και υπομνήματος με συγκεκριμένα αιτήματα για την ενίσχυση του νοσοκομείου και της δημόσιας υγείας στο Λασίθι, συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων της Ένωσης γονέων και φίλων ΑμεΑ επαρχίας Μεραμβέλλου για την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Η ανάληψη πρωτοβουλιών συντονισμού των κοινωνικών φορέων, με κοινές δράσεις και παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους θεσμικούς και πολιτικούς φορείς.

Η διοργάνωση συναυλίας στήριξης του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Η μεγάλη συμμετοχή στη συνάντηση επιβεβαιώνει ότι η υπεράσπιση του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και των δημόσιων δομών υγείας και πρόνοιας αποτελεί υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας.

Η Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα καλεί τους κοινωνικούς φορείς, τα σωματεία, τους συλλόγους και όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά στις πρωτοβουλίες που αποφασίστηκαν.

Η δημόσια υγεία και πρόνοια είναι κοινωνικά δικαιώματα. Η υπεράσπισή τους είναι υπόθεση όλων μας!

Ανοιχτή Επιτροπή Αγώνα για το Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και τη Δημόσια Υγεία.

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