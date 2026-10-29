Στα ύψη η χονδρική τιμή ρεύματος τον Οκτώβριο – «Στροφή» στα μπλε τιμολόγια

Στα 190 ευρώ ανά μεγαβατώρα διαμορφώνεται η μέση χονδρική τιμή του ρεύματος τον Οκτώβριο, έως και σήμερα, από 156 ευρώ τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 21%. Η αύξηση περνά ήδη στα τιμολόγια των παρόχων και οδηγεί όλο και περισσότερους καταναλωτές στα σταθερά, «μπλε» τιμολόγια, που σε μεσαίες και υψηλές καταναλώσεις αποδεικνύονται σαφώς φθηνότερα από τα κυμαινόμενα, «πράσινα».

Η άνοδος στο Χρηματιστήριο Ενέργειας δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο. Η τιμή της μεγαβατώρας αυξάνεται σταθερά τους τελευταίους μήνες: ο Σεπτέμβριος ήταν ακριβότερος από τον Αύγουστο, ο Αύγουστος από τον Ιούλιο και ο Ιούλιος από τον Ιούνιο. Η τάση αυτή αντανακλάται στους λογαριασμούς, οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί αισθητά.

Ακριβότερα πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Πίσω από την άνοδο βρίσκεται η εκτίναξη των τιμών στα ενεργειακά εμπορεύματα. Το Brent διαμορφώνεται στα 111 δολάρια δηλαδή περίπου 75% υψηλότερα από ένα χρόνο πριν.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση στο φυσικό αέριο, όπου η τιμή έχει αυξηθεί κατά 222% μέσα σε ένα χρόνο και βρίσκεται στα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Το κόστος του φυσικού αερίου επηρεάζει όχι μόνο τη θέρμανση αλλά και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Μπλε και πράσινα τιμολόγια

Οι διακυμάνσεις στην αγορά καταγράφονται και στις τιμές των παρόχων. Στα μπλε τιμολόγια, τα σταθερά, που δεν αλλάζουν κάθε μήνα, η τιμή κυμαίνεται από 11,5 έως 16 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Στα πράσινα, τα κυμαινόμενα, το εύρος είναι πολύ μεγαλύτερο, από 14,7 έως 27,3 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Παραδείγματα

Για ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 200 κιλοβατώρες τον μήνα, ο λογαριασμός με μπλε τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 55 ευρώ και με πράσινο στα 51 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση το κυμαινόμενο τιμολόγιο είναι ελαφρώς φθηνότερο.

Η εικόνα αντιστρέφεται στις 300 κιλοβατώρες, μια κατανάλωση που δεν θεωρείται υψηλή για ένα νοικοκυριό. Εκεί το σταθερό τιμολόγιο κοστίζει 67 ευρώ τον μήνα και το πράσινο 77 ευρώ.

Το πλεονέκτημα των μπλε μεγαλώνει στις 400 κιλοβατώρες, όπου ο λογαριασμός με σταθερό τιμολόγιο είναι 82 ευρώ, ενώ με κυμαινόμενο ξεπερνά τα 100 ευρώ.

Δεν είναι τυχαίο ότι τους τελευταίους μήνες πολλοί καταναλωτές στρέφονται στα μπλε τιμολόγια. Σύμφωνα με τους ειδικούς της αγοράς ενέργειας, σε περιόδους αβεβαιότητας τα σταθερά τιμολόγια είναι αυτά που συμφέρουν, καθώς προστατεύουν τον καταναλωτή από τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής τιμής.

Πηγή: ΕΡΤ

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