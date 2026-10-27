Νυχτερινό ρεύμα: Το νέο ωράριο από 1η Νοεμβρίου

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Αλλαγές στις ώρες μειωμένης χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος έρχονται από την 1η Νοεμβρίου 2026, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο του διζωνικού τιμολογίου, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ έως και τις 31 Μαρτίου 2027.

Οι καταναλωτές που διαθέτουν διζωνικό, γνωστό και ως «νυχτερινό», τιμολόγιο θα μπορούν να επωφελούνται από χαμηλότερες χρεώσεις σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας και της νύχτας, ανάλογα με το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν επιλέξει.

Το νέο σύστημα προβλέπει δύο διακριτές χρονικές ζώνες μειωμένης τιμολόγησης, δίνοντας τη δυνατότητα στα νοικοκυριά να προγραμματίζουν τη χρήση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών σε ώρες κατά τις οποίες το ρεύμα κοστίζει λιγότερο.

Νυχτερινό ρεύμα: Οι νέες ώρες από 1η Νοεμβρίου



Σύμφωνα με το χειμερινό πρόγραμμα διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης για την περίοδο 2026-2027, οι ώρες διαμορφώνονται ως εξής:

Χειμερινό ωράριο (1 Νοεμβρίου 2026 – 31 Μαρτίου 2027)

Μεσημβρινή ζώνη: 12:00 – 15:00

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Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 05:00

Το συγκεκριμένο ωράριο εφαρμόζεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων και των αργιών.

Έτσι, οι καταναλωτές που έχουν ενταχθεί στο διζωνικό σύστημα μπορούν να μεταφέρουν μέρος της κατανάλωσής τους στις συγκεκριμένες ώρες, αξιοποιώντας τις μειωμένες χρεώσεις που προβλέπει το συμβόλαιό τους.

Τι ισχύει για το θερινό ωράριο



Από την 1η Απριλίου έως και τις 31 Οκτωβρίου εφαρμόζεται διαφορετικό πρόγραμμα μειωμένης χρέωσης.

Θερινό ωράριο (Απρίλιος – Οκτώβριος)

Μεσημβρινή ζώνη: 11:00 – 15:00

Νυχτερινή ζώνη: 02:00 – 04:00

Η βασική διαφορά είναι ότι κατά τη χειμερινή περίοδο η μεσημβρινή ζώνη ξεκινά μία ώρα αργότερα, ενώ η νυχτερινή διαρκεί μία επιπλέον ώρα.

Πώς θα δείτε αν έχετε ενταχθεί στο νέο διζωνικό τιμολόγιο



Ο ΔΕΔΔΗΕ παρέχει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να διαπιστώσουν εάν η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει ενταχθεί στο νέο σύστημα μειωμένης τιμολόγησης.

Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής εξυπηρέτησης του Διαχειριστή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ, να επιλέξουν την κατηγορία «Έλεγχος Διζωνικής Μειωμένης Τιμολόγησης» και να καταχωρίσουν τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Εφόσον η παροχή έχει ήδη ενταχθεί στο νέο σύστημα, εμφανίζεται το ακόλουθο ενημερωτικό μήνυμα:

Βάσει του αριθμού Παροχής σας, είσαστε ήδη στο Διζωνικό Σύστημα Μειωμένης Τιμολόγησης (σε ισχύ από 01/02/2025). Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από εσάς.»

Εναλλακτικά, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο του ΔΕΔΔΗΕ στον αριθμό 800 400 4000, χωρίς χρέωση, δίνοντας τον αριθμό παροχής τους.

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ



Η μετάβαση στο νέο σύστημα διζωνικής τιμολόγησης πραγματοποιείται αυτόματα για τις παροχές που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνική υποδομή.

Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές των οποίων οι μετρητές υποστηρίζουν το νέο ωράριο δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε κάποια ενέργεια.

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η αυτόματη μετάβαση δεν είναι τεχνικά εφικτή, λόγω των προδιαγραφών των εγκατεστημένων μετρητών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον καταναλωτή.

Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο διζωνικό σύστημα μπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτημα στον ΔΕΔΔΗΕ.

Η αλλαγή πραγματοποιείται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον καταναλωτή.

Εάν δεν υποβληθεί αίτημα, οι συγκεκριμένες παροχές παραμένουν στο προηγούμενο καθεστώς μειωμένης τιμολόγησης, όπως αυτό ίσχυε έως τις 31 Ιανουαρίου 2025.

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση



Το πλαίσιο λειτουργίας του διζωνικού τιμολογίου καθορίζεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/11742/460, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 295/31.01.2025.

Η απόφαση προβλέπει ότι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να προσφέρουν μειωμένες χρεώσεις κατά τη διάρκεια των καθορισμένων μεσημβρινών και νυχτερινών ζωνών.

Παράλληλα, οι υφιστάμενες συμβάσεις που περιλαμβάνουν διζωνικό τιμολόγιο εξακολουθούν να ισχύουν, ενσωματώνοντας το νέο ωράριο εφόσον το επιτρέπουν οι τεχνικές προδιαγραφές των μετρητών.

Η εφαρμογή του νέου συστήματος δεν επηρεάζει το δικαίωμα των καταναλωτών που διαθέτουν έξυπνους μετρητές να επιλέγουν δυναμικά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον, οι προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν διαφορετικές χρεώσεις και εκπτώσεις ανά χρονική ζώνη, σύμφωνα με την εμπορική τους πολιτική και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Πώς μπορούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τον λογαριασμό ρεύματος



Η αξιοποίηση του διζωνικού τιμολογίου μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα για νοικοκυριά με αυξημένη κατανάλωση.

Οι καταναλωτές μπορούν να προγραμματίζουν τη λειτουργία ενεργοβόρων συσκευών, όπως πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων και θερμοσίφωνες, κατά τις ώρες μειωμένης χρέωσης, τηρώντας πάντοτε τους κανόνες ασφαλούς χρήσης τους.

Το πραγματικό οικονομικό όφελος εξαρτάται από την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου, τη διαφορά μεταξύ κανονικής και μειωμένης χρέωσης και την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στις αντίστοιχες ζώνες.

Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλό είναι να ελέγχουν τους όρους του συμβολαίου τους, ώστε να γνωρίζουν τις ακριβείς χρεώσεις που ισχύουν κατά τις ώρες του διζωνικού τιμολογίου.

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