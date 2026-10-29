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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρώνονται σήμερα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

επίδομα
clock 08:51 | 29/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σήμερα το απόγευμα καταβάλλονται τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, μία ημέρα νωρίτερα από την επίσημη ημερομηνία πληρωμής, που είναι αύριο, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν τα χρήματα στα ΑΤΜ των τραπεζών μετά τις 6 το απόγευμα.

Όπως γίνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, οι πληρωμές πραγματοποιούνται την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας που έχει οριστεί, από το απόγευμα, και η καταβολή αφορά πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών.

Ποια επιδόματα πληρώνονται

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σήμερα αναμένεται να καταβληθούν:

Το επίδομα στέγασης, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τα αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων και το επίδομα γέννησης, μαζί με πολλές ακόμη παροχές του ΟΠΕΚΑ.

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