Συναγερμός: Ανακαλείται παιχνίδι λόγω κινδύνου «σοβαρού τραυματισμού»

Συναγερμό για δημοφιλή παιχνίδια τύπου squishy, τα οποία περιέχουν μικρές υδροσφαιρίδια, κρούει η αμερικανική Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων (CPSC), προχωρώντας σε ανακλήσεις λόγω κινδύνου σοβαρού τραυματισμού, ακόμη και θανάτου, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Τα προϊόντα που ανακαλούνται είναι τα Squeezy Dumplings της GIHNJSI, τα οποία πωλήθηκαν μέσω Amazon από την Chenyuanhui, και τα Rainbow Mystery Squishy Buns της OKK Trading. Και τα δύο περιέχουν water beads, μικρές υδροσφαιρίδια που μπορούν να διογκωθούν σημαντικά εάν καταποθούν από ένα παιδί.

Σύμφωνα με την CPSC, η κατάποσή τους μπορεί να προκαλέσει πνιγμό, απόφραξη του εντέρου, έντονη δυσφορία, αλλά και να οδηγήσει ακόμη και σε «κίνδυνο θανάτου». Η ανάκληση αφορά περίπου 8.000 Squeezy Dumplings, τα οποία πωλήθηκαν μέσω Amazon τον Μάιο και τον Ιούνιο. Πρόκειται για μαλακά, ελαστικά παιχνίδια με στρογγυλό σχήμα, γκλίτερ στο εσωτερικό και πρόσωπα κινουμένων σχεδίων. Η συσκευασία τους θυμίζει ατμομάγειρα από μπαμπού και φέρει τις ενδείξεις «SQUEEZY DUMPLINGS» και «SQUEEZE ME».

Στην ίδια ανάκληση περιλαμβάνονται περισσότερα από 7.200 Rainbow Mystery Squishy Bun Toys, τα οποία διατέθηκαν σε καταστήματα τρίτων σε ολόκληρες τις ΗΠΑ από τον Μάιο έως τον Αύγουστο.

Τα συγκεκριμένα παιχνίδια έχουν παρόμοιο σχεδιασμό με τα Squeezy Dumplings, καθώς διαθέτουν γκλίτερ, πρόσωπα κινουμένων σχεδίων και παρόμοιες συσκευασίες που παραπέμπουν σε ατμομάγειρα. Στη συσκευασία αναγράφεται «Rainbow MYSTERY» και «SUGAR EDITION», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Ωστόσο, η CPSC καλεί όσους τα έχουν στην κατοχή τους να σταματήσουν αμέσως τη χρήση τους. Οι καταναλωτές θα πρέπει να γράψουν με ανεξίτηλο μαρκαδόρο τη λέξη «RECALLED» τόσο πάνω στο παιχνίδι όσο και στη συσκευασία και στη συνέχεια να τα πετάξουν.





Για να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων, οι καταναλωτές καλούνται να φωτογραφίσουν τα προϊόντα και να στείλουν τις εικόνες στις αντίστοιχες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εταιρειών.

Popular squishy toy recalled over 'serious injury' hazard after months of child hospitalizations https://t.co/vzk87YqMMO pic.twitter.com/iwHON1M1yZ

— New York Post (@nypost) September 3, 2026



Νέα προειδοποίηση για ακόμη ένα παιχνίδι



Η CPSC έχει προειδοποιήσει επίσης τους καταναλωτές να πετάξουν τα Squishy Bun Toys της Ivyapingdianpu, τα οποία επίσης περιέχουν water beads που δεν πληρούν τα υποχρεωτικά πρότυπα ασφαλείας.

Η εταιρεία έχει λάβει Ειδοποίηση Παραβίασης, ωστόσο, σύμφωνα με την CPSC, δεν έχει συμφωνήσει να προχωρήσει σε ανάκληση ή να προσφέρει αποζημίωση στους καταναλωτές. Πρόκειται για περίπου 106 παιχνίδια, τα οποία πωλήθηκαν μέσω Amazon τον Ιούνιο, αλλά και από άλλους προμηθευτές.







Και αυτά έχουν σχήμα ντάμπλινγκ, γκλίτερ στο εσωτερικό, πρόσωπο κινουμένων σχεδίων και συσκευασία που θυμίζει ατμομάγειρα, με την ένδειξη «SQUISHY BUN» και «Rainbow MYSTERY».

Οι προειδοποιήσεις έρχονται μετά από σειρά περιστατικών κατά τα οποία καταναλωτές υπέστησαν εγκαύματα από squishy παιχνίδια που εξερράγησαν.







Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παιχνίδια είχαν τοποθετηθεί σε φούρνο μικροκυμάτων στο πλαίσιο πρόκλησης του TikTok, ενώ σε άλλες είχαν απλώς παραμείνει εκτεθειμένα στον ήλιο.

Μάλιστα, το καλοκαίρι ένας έφηβος στη Δυτική Βιρτζίνια χρειάστηκε να νοσηλευτεί μετά από σοβαρό έγκαυμα που προκλήθηκε όταν ένα squishy παιχνίδι έμεινε κατά λάθος μέσα σε καυτό αυτοκίνητο. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος προκάλεσε υπερθέρμανση, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να διογκωθεί και τελικά να σπάσει.

Όταν η έφηβη μπήκε στο πίσω κάθισμα, η gel «φούσκα» του παιχνιδιού έσπασε, με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί πάνω στα πόδια της καυτό υλικό σιλικόνης.

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