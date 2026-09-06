Λίβανος: Ισραηλινά πλήγματα μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ με δύο drones

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έο επεισόδιο σημειώθηκε στον νότιο Λίβανο, καθώς οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ, μετά την εκτόξευση δύο εκρηκτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τα drones κατευθύνθηκαν εναντίον δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή της κορυφογραμμής Ali al-Taher, στον νότιο Λίβανο.

Το ένα από τα δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκε από ισραηλινά στρατεύματα, ενώ από την επίθεση δεν υπήρξαν τραυματισμοί Ισραηλινών στρατιωτών.

Ο IDF ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι έπληξε στόχους της Χεζμπολάχ στην περιοχή, χαρακτηρίζοντας την επίθεση με τα drones «κατάφωρη παραβίαση» της εκεχειρίας.

Στο επίκεντρο η στρατηγική κορυφογραμμή Ali al-Taher

Η νέα ανταλλαγή πυρών σημειώνεται ενώ η περιοχή της Ali al-Taher έχει μετατραπεί σε ένα από τα σημαντικότερα σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Η κορυφογραμμή βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα και σε υψόμετρο περίπου 600 μέτρων, γεγονός που της προσδίδει σημαντική στρατιωτική αξία.

Από το σημείο υπάρχει δυνατότητα εποπτείας μεγάλου τμήματος του νότιου Λιβάνου, ενώ σύμφωνα με το Reuters στην περιοχή υπάρχουν υπόγειες εγκαταστάσεις και υποδομές που αποδίδονται στη Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε τις προηγούμενες ημέρες ότι απέκτησε «επιχειρησιακό έλεγχο» της κορυφογραμμής και ότι οι δυνάμεις του εκκαθάρισαν δίκτυο σηράγγων που χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ. Το Reuters μετέδωσε ότι, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, μαχητές της οργάνωσης σκοτώθηκαν ή αποχώρησαν από τις υπόγειες εγκαταστάσεις.

Η πραγματική έκταση του ισραηλινού ελέγχου στην περιοχή παραμένει, ωστόσο, αντικείμενο αντιπαράθεσης.

Επαναλαμβανόμενες επιθέσεις παρά την εκεχειρία

Η νέα επίθεση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Η Χεζμπολάχ έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες επιθέσεις με εκρηκτικά drones εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή, ενώ το Ισραήλ απαντά με αεροπορικά και άλλα πλήγματα εναντίον θέσεων της οργάνωσης.

Το Reuters είχε μεταδώσει ότι η Χεζμπολάχ είχε χρησιμοποιήσει εκρηκτικά drones εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στην περιοχή δύο φορές μέσα σε διάστημα περίπου μίας εβδομάδας, παρά την εκεχειρία.

Η ένταση γύρω από την Ali al-Taher έχει προκαλέσει ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς η τύχη της κορυφογραμμής συνδέεται πλέον και με τις ευρύτερες διαπραγματεύσεις για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και τη μελλοντική ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στον νότο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προτείνει, σύμφωνα με το Associated Press, να παραδώσει η Χεζμπολάχ τον έλεγχο της στρατηγικής περιοχής στον λιβανικό στρατό, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας αφοπλισμού. Η οργάνωση έχει απορρίψει την πρόταση, ενώ η Βηρυτός δηλώνει ότι ο λιβανικός στρατός είναι έτοιμος να αναλάβει τον έλεγχο.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, καθώς οι καθημερινές ισραηλινές επιδρομές και οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ στην περιοχή διατηρούν ενεργό ένα μέτωπο που, παρά την εκεχειρία, απέχει από το να έχει σταθεροποιηθεί.

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