Τι θα φάμε σήμερα; Κοτόπουλο, πατάτες, λεμόνι και ελιές

Υλικά



κοτόπουλο, κατά προτίμηση μπούτια



μικρές πατάτες



ντοματίνια



κολοκυθάκια



χρωματιστές πιπεριές



κόκκινο κρεμμύδι



ελιές Καλαμών



ελαιόλαδο



λεμόνι



σκόρδο



ξερή ρίγανη



αλάτι



φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι



φέτα, προαιρετικά



φρέσκος μαϊντανός, προαιρετικά

Εκτέλεση



1. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C.

2. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε ε.π.ελαιόλαδο, χυμό και ξύσμα λεμονιού, ψιλοκομμένο σκόρδο, ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε το κοτόπουλο και ανακατεύουμε ώστε η μαρινάδα να καλύψει καλά όλα τα κομμάτια. Το αφήνουμε στην άκρη όσο ετοιμάζουμε τα υπόλοιπα υλικά.

3. Πλένουμε καλά τις πατάτες και τις κόβουμε σε μικρά, ομοιόμορφα κομμάτια. Κόβουμε το κόκκινο κρεμμύδι σε χοντρές φέτες, τις πιπεριές και τα κολοκυθάκια σε ροδέλες και τα βάζουμε σε μεγάλο ταψί μαζί με τα ντοματίνια και τις ελιές. Προσθέτουμε λίγο ε.π.ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε.

4. Βάζουμε τα κομμάτια του κοτόπουλου ανάμεσα στις πατάτες και τα λαχανικά και περιχύνουμε με όση μαρινάδα έχει μείνει στο μπολ.

5. Ψήνουμε μέχρι το κοτόπουλο να πάρει ωραίο χρώμα και να έχει ψηθεί μέχρι το κέντρο και οι πατάτες να έχουν μαλακώσει και να έχουν αρχίσει να ροδίζουν στις άκρες. Αν θέλουμε εντονότερο χρώμα, μπορούμε να ανάψουμε το γκριλ για λίγα λεπτά στο τέλος.

6. Βγάζουμε το ταψί από τον φούρνο και το αφήνουμε να σταθεί για λίγα λεπτά. Σερβίρουμε όπως είναι ή προσθέτουμε από πάνω τριμμένη φέτα και λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Πηγή: cantina.protothema.gr

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