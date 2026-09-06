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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Θλίψη για τον Μανώλη που "έσβησε" στα 47 του χρόνια...

μανώλης κουτουλάκης
clock 10:20 | 06/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πένθος στις Άνω Αρχάνες για τον Μανώλη Κουτουλάκη, πατέρα ενός ανήλικου κοριτσιού, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή μόλις στα 47 του χρόνια, χθες (Σάββατο 5/9) το βράδυ.

Ο άτυχος Μανώλης άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο σπίτι του, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά του και σε όλο το χωριό.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα Κυριακή (6/9) στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό της Παναγίας Άνω Αρχανών. Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 4.

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