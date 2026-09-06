Τραγωδία στα Ίσθμια Κορινθίας: Νεκρός ψαράς μετά τη σύγκρουση θαλαμηγού με λέμβο, δείτε βίντεο

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Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή πλησίον των Ισθμίων στον Κόλπο των Κεγχρεών, μετά από σύγκρουση της θαλαμηγού Barents με μικρή λέμβο στην οποία επέβαιναν δύο ημεδαποί.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο ένας εκ των δύο τραυματιών διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο δεύτερος νοσηλεύεται με κατάγματα.

Η σύγκρουση με τη θαλαμηγό

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το γιοτ σημαίας Μάλτας, μήκους περίπου 50 μέτρων, το οποίο είχε έξι επιβάτες και 11 μέλη πληρώματος, συγκρούστηκε με τη μικρή λέμβο στην οποία βρίσκονταν οι δύο Έλληνες.

Οι δύο επιβαίνοντες στη λέμβο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να είχαν βγει για ψάρεμα. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το μικρό σκάφος να μην έφερε τα προβλεπόμενα φώτα ναυσιπλοΐας, στοιχείο που αναμένεται να διερευνηθεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι δύο άνδρες περισυνελέγησαν αρχικά από το βοηθητικό σκάφος του γιοτ και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στη στεριά για να τους παραλάβουν διασώστες του ΕΚΑΒ.

Εντολή για σύλληψη του κυβερνήτη

Μετά το ναυτικό δυστύχημα, ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη του κυβερνήτη της θαλαμηγού στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

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Η θαλαμηγός Barents

Παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες εξετάσεις, μεταξύ των οποίων λήψη αίματος και ούρων για τοξικολογικό έλεγχο, καθώς και αλκοτέστ, προκειμένου να διαπιστωθούν όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Το πλοίο διαθέτει ελληνικό πλήρωμα, ενώ οι λιμενικές αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και καταθέσεων για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

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