Μήπως το αγόρι σου φλερτάρει με άλλες;

Η αλήθεια είναι πως όλοι φλερτάρουν, άλλοι λιγότερο και διακριτικά, άλλοι περισσότερο και αδιάκριτα. Πρόκειται για ένα «παιχνίδι», μια διαδικασία που δεν είναι απαραίτητο να έχει και συνέχεια. Ένας διάλογος βλεμμάτων, μερικές έξυπνες, ίσως και κολακευτικές ατάκες, και χαμόγελα, πολλά και διαφορετικά χαμόγελα. Τονωτικές δηλαδή ενέσεις της ψυχολογίας, της διάθεσης και της φιλαρέσκειάς μας. Σχεδόν το έχουμε ανάγκη όλοι μας, ακόμη και οι δεσμευμένοι. Ψυχή δεν έχουν και αυτοί άλλωστε;







Το φλερτ μπορεί να είναι αθώο. Αν βλέπεις, βέβαια, να συμβαίνει μπροστά στα μάτια σου, τότε φυσικά και θα σε ενοχλήσει. Και ό,τι και να πεις και να υποθέσεις θα έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα, αν γίνεται συνεχώς μπροστά σου, τότε θα πρέπει να καταλάβεις πως κάποιο λάκκο έχει η φάβα, γι’ αυτό και θα πρέπει να δράσεις άμεσα και αποτελεσματικά.







Για ποιους λόγους άραγε συμβαίνει αυτό;







1. Αν ο σύντροφός σου το κάνει συνέχεια, αν δηλαδή «διψάει» για συνεχή επιβεβαίωση, με τη δικαιολογία ότι έτσι αισθάνεται «ζωντανός» (λες κι αν είναι σε σχέση πεθαίνει, έλεος κάπου) τότε σημαίνει ότι η αυτοπεποίθησή του είναι μειωμένη, και έχει ανάγκη από πολλές τονωτικές ενέσεις, πράγμα καθόλου καλό θα λέγαμε. Όταν η αυτοπεποίθηση φτάνει στο σημείο να εξαρτάται από την ανταπόκριση των άλλων και μόνο, τότε μιλάμε για κόμπλεξ και φυσικά αυτό είναι η αιτία πολλών προβλημάτων.







2. Αν το αγόρι σου φλερτάρει συνεχώς και αδιάκοπα, και το κάνει ακόμα και μπροστά σου απροκάλυπτα, αυτό δείχνει προπαντός ότι δεν σε σέβεται και δευτερευόντως ότι δεν σε υπολογίζει. Δεν τον απασχολούν τα συναισθήματά σου και ο ψυχισμός σου, ώστε να συγκρατηθεί. Κι επίσης, η συμπεριφορά του δείχνει ένα είδος επιθετικότητας που πηγάζει συνήθως από βαθύτερα προβλήματα στη σχέση. Ένας εποικοδομητικός διάλογος θα σας βοηθήσει να βρείτε ποια είναι τα πρωταρχικά αίτια του προβλήματος.







3. Αν ο σύντροφός σου φλερτάρει συνέχεια, ακόμη και ενώπιόν σου, τότε κατάλαβε πως σε υποτιμά δημοσίως, σε εξευτελίζει με το δικό του μοναδικό τρόπο, δεν σε υπολογίζει και κατά κάποιο τρόπο, το χρησιμοποιεί ως μέσο για να σε «τιμωρήσει», να εξωτερικεύσει το θυμό του για κάτι που τον ενοχλεί και τον θυμώνει με σένα εδώ και καιρό. Ίσως να θέλει να σε δει να ζηλεύεις κιόλας, για να φουσκώσει από καμάρι, παίζοντάς το γόης.





Το γεγονός ότι εσύ είσαι η σχέση του, και καμία από τις άλλες σαύρες που γλυκοκοιτάζει, σημαίνει πως εσένα προτιμά, αφού με εσένα είναι και με εσένα μένει. Υπάρχει όμως ένα μικρό προβληματάκι: φλερτάρει ακατάπαυστα ο μπαγάσας... Αναρωτήθηκες όμως γιατί το κάνει αυτό; Ποια είναι η αιτία που υποκινεί την όλη αυτή, και απαράδεκτη ομολογουμένως συμπεριφορά και στάση του; Μπορεί μικρή μου να προσπαθεί να σε μειώσει, γιατί για κάποιο λόγο νιώθει κατώτερος από εσένα. Ναι, καλά άκουσες. Κι έτσι βρίσκει αυτόν τον τρόπο για να σε βασανίσει κάπως.







Τι πρέπει λοιπόν να κάνεις σε αυτή την περίπτωση;







Να θυμάσαι πάντα ότι οι φασαρίες, οι συναισθηματικές εκρήξεις, οι υστερίες και οι έντονες σκηνές ζηλοτυπίας δεν οδηγούν πουθενά και δεν βοηθούν την όλη φάση. Το αντίθετο μάλιστα. Με την επίθεση θα χάσεις το δίκιο σου. Συν του ότι θα χαλάσεις την ζαχαρένια σου και θα συγχυστείς χωρίς λόγο...







Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις σε μία ανάλογη περίπτωση, είναι να το συζητήσεις. Να τον ρωτήσεις με ήρεμο τρόπο γιατί το κάνει και γιατί φλερτάρει. Ή μπορείς να τον ρωτήσεις πως θα ένιωθε αυτός αν έκανες και εσύ το ίδιο. Να οδηγήσεις με άλλα λόγια την κουβέντα εκεί που θες, με ήρεμο και έξυπνο πάνω απ' όλα τρόπο.







Σε καμία περίπτωση μην αρχίσεις να τον κατηγορείς, γιατί έτσι τον βάζεις σε θέση άμυνας και δεν θα κερδίσεις τίποτα. Δεν θα σε οδηγήσει πουθενά αυτή η παραφροσύνη. Stay cool. Αυτό που πρέπει όμως να κάνεις, είναι να βάλεις τα όριά σου. Να του εξηγήσεις δηλαδή τι σε ενοχλεί, τι είναι αυτό που σε στεναχωρεί, και σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Αν ξανασυμβεί, τότε δεν έχεις παρά να του το υπενθυμίσεις. Ξαναπές ότι σε ενοχλεί, και ότι δεν σου αρέσει. Πάντα με ήπιο τόνο όμως! Φέρσου ώριμα και υπεύθυνα!







Ρώτησέ τον με έξυπνο τρόπο (έμμεσα δηλαδή), αν για κάποιο λόγο νιώθει την ανάγκη να σε «εκδικηθεί» για κάτι που ενδεχομένως να έκανες στο παρελθόν, και ζήτησέ του να διευκρινίσει την μέχρι τώρα στάση του. Να εξηγούμαστε, για να μην παρεξηγούμαστε με άλλα λόγια.







Προσπάθησε ακόμη να μην παρασύρεσαι από τη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής. Διατήρησε όσο μπορείς την ψυχραιμία σου, ώστε να κάνετε έναν διάλογο της προκοπής. Αν όμως μετά από όλα αυτά συνεχίσει το ίδιο βιολί και δεν αλλάξει στάση, και αν αγνοήσει το πως αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι, τότε ίσως είναι καιρός να αρχίσεις να αναρωτιέσαι αν αυτή η σχέση σε καλύπτει, αν σου κάνει καλό, αν σε κάνει ευτυχισμένη και κυρίως αν σου αξίζει... Μήπως, λοιπόν, ήρθε η ώρα να κοιτάξεις και συ παραδίπλα;

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