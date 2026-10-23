Κατηγορείται ότι σκότωσε τα δίδυμά της, εκείνη αποδίδει τους θανάτους στα εμβόλια

Την επιβολή της θανατικής ποινής θα επιδιώξουν οι εισαγγελείς στην υπόθεση της Άντρεα Σο, της 23χρονης από το Άινταχο που κατηγορείται για τη δολοφονία των δίδυμων παιδιών της, ηλικίας 18 μηνών. Σύμφωνα με τη Metro, η ίδια υποστηρίζει ότι τα παιδιά αρρώστησαν και πέθαναν μετά τη χορήγηση εμβολίων, ενώ η εισαγγελία αποδίδει τους θανάτους σε ασφυξία.

Τα δίδυμα βρέθηκαν νεκρά στο κρεβάτι που μοιράζονταν την 1η Μαΐου 2025, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το δημοσίευμα. Είχαν εμβολιαστεί οκτώ ημέρες νωρίτερα.

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι τα ευρήματα της νεκροτομής είναι συμβατά με απόφραξη της αναπνοής και χαρακτηρίζει την ασφυξία τη μόνη πιθανή εξήγηση για τους θανάτους. Για να αιτιολογήσει την επιδίωξη της θανατικής ποινής, επικαλείται τέσσερις επιβαρυντικούς παράγοντες: ότι διαπράχθηκαν περισσότερες από μία ανθρωποκτονίες, ότι οι πράξεις ήταν ιδιαίτερα αποτρόπαιες ή σκληρές, ότι η κατηγορούμενη επέδειξε απόλυτη περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή και ότι θα μπορούσε να αποτελεί συνεχιζόμενη απειλή για την κοινωνία.

Ο συνήγορος της Σο, Τζόζεφ Φιλισέτι, χαρακτήρισε την εισαγγελική θέση εξωφρενική και δήλωσε ότι η υπεράσπιση θα ζητήσει την απόρριψη της υπόθεσης. Υποστήριξε ότι οι κατήγοροι δεν μπορούν να αποδείξουν την ενοχή της πέραν εύλογης αμφιβολίας.

Κατά τον ίδιο, ο αρμόδιος τοπικός ιατροδικαστικός αξιωματούχος είχε χαρακτηρίσει την αιτία θανάτου απροσδιόριστη, με ευρήματα συμβατά με υπερθερμία. Ο δικηγόρος ανέφερε επίσης ότι οι παθολογοανατόμοι που εξέτασαν τα παιδιά δεν προσδιόρισαν την αιτία θανάτου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν είναι σαφές εάν τα σχετικά ευρήματα τέθηκαν υπόψη των ενόρκων που αποφάσισαν την απαγγελία κατηγοριών.

Την επομένη του εμβολιασμού, η Σο είχε μεταφέρει τα δίδυμα στα επείγοντα, αναφέροντας ότι ήταν νωθρά και παρουσίαζαν αίσθημα πυρετού. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο γιατρός εκτίμησε τότε ότι τα συμπτώματα αποτελούσαν αντίδραση στον εμβολιασμό. Στα παιδιά χορηγήθηκε παρακεταμόλη και επέστρεψαν στο σπίτι. Η εκτίμηση εκείνης της επίσκεψης αφορούσε τα συμπτώματά τους και δεν τεκμηριώνει την αιτία των μεταγενέστερων θανάτων.

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο των παιδιών, η Σο εμφανίστηκε σε διαδικτυακή εκπομπή της αντιεμβολιαστικής οργάνωσης «Υπεράσπιση της Υγείας των Παιδιών», την οποία είχε ιδρύσει ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ. Η Metro επισημαίνει ότι, σύμφωνα με ειδικούς, τα εμβόλια που αναφέρονται στην υπόθεση —κατά της ηπατίτιδας Α, της γρίπης, της διφθερίτιδας, του τετάνου και του κοκκύτη— είναι ασφαλή, αποτελεσματικά και συνιστώνται για τα παιδιά από ιατρικούς φορείς.

Η Σο συμμετέχει επίσης σε αγωγή της οργάνωσης και άλλων εναγόντων κατά της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής, με ισχυρισμούς για παραπλάνηση σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων. Η Ακαδημία έχει ζητήσει την απόρριψή της, χαρακτηρίζοντάς την μέρος εκστρατείας εναντίον της και της χρήσης επιστημονικών δεδομένων στην εμβολιαστική πολιτική.

Οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία απαγγέλθηκαν στη Σο τον Ιούλιο. Παραμένει προφυλακισμένη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση και η δίκη της έχει προγραμματιστεί για τον Ιανουάριο.

Πηγή: USA Today

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: