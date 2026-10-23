Ο Γ. Παπαπροδρόμου στο Ράδιο Κρήτη για το «μπλόκο» στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών (Ηχητικό)

Ριζικές αλλαγές στην καθημερινότητα εκατομμυρίων εφήβων και των οικογενειών τους φέρνει το νέο κυβερνητικό νομοσχέδιο, το οποίο θέτει «μπλόκο» στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Το νομοσχέδιο, υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής και εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, δεν αποτελεί μια γενική απαγόρευση του διαδικτύου ή των κινητών τηλεφώνων, αλλά μια στοχευμένη παρέμβαση με σκοπό τον περιορισμό της υπερβολικής έκθεσης και των κινδύνων που ελλοχεύουν στον ψηφιακό κόσμο για τους ανηλίκους.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη, ο Αντιστράτηγος ε.α. και πρώην διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Γιώργος Παπαπροδρόμου, σχολιάζοντας την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για την απαγόρευση πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2027, τόνισε , ότι η απαγόρευση από μόνη της δεν αποτελεί πανάκεια. Επιπλέον, υπογράμμισε την ανάγκη για ουσιαστική ψηφιακή παιδεία και ενεργή γονική ενασχόληση, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως οι γονείς δεν πρέπει να επαναπαύονται σε θεσμικά μέτρα.

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Στην πρώτη γραμμή της εφαρμογής του μέτρου βρίσκονται οι δημοφιλέστερες εφαρμογές της νεολαίας:

TikTok

Instagram

Facebook

Το τελικό εύρος της απαγόρευσης θα καθοριστεί επακριβώς από τον νομικό ορισμό που θα δοθεί για τα «μέσα κοινωνικής δικτύωσης», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν και άλλες εφαρμογές επικοινωνίας ή gaming κοινοτήτων που λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Απαγόρευση πρόσβασης για παιδιά κάτω των 15 ετών







Από την 1η Ιανουαρίου 2027, τα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης που καλύπτει η ρύθμιση. Δεν πρόκειται για γενική απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο ή χρήσης κινητού τηλεφώνου.







2. Υποχρεωτικός έλεγχος ηλικίας από τις πλατφόρμες







Η ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας μεταφέρεται στις εταιρείες. Θα πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλες και αξιόπιστες μεθόδους, να εντοπίζουν λογαριασμούς παιδιών κάτω των 15 ετών και να εμποδίζουν την πρόσβασή τους.







3. Επαλήθευση μέσω Kids Wallet και Gov.gr Wallet







Όταν μια πλατφόρμα δεν μπορεί να εξακριβώσει με ασφάλεια την ηλικία, θα μπορεί να ζητά επιβεβαίωση μέσω ψηφιακών εργαλείων, όπως το Kids Wallet ή το Gov.gr Wallet. Σύμφωνα με την κυβερνητική παρουσίαση, η πλατφόρμα θα λαμβάνει ένδειξη για το αν ο χρήστης βρίσκεται πάνω ή κάτω από το ηλικιακό όριο, όχι την ημερομηνία γέννησής του.

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4. Δεν προβλέπεται εξαίρεση με γονική συναίνεση







Η γονική άδεια δεν προβλέπεται ως τρόπος παράκαμψης του ορίου ηλικίας. Επίσης, η απαγόρευση αφορά και λογαριασμούς που έχουν δημιουργηθεί πριν από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου.







5. Εποπτεία και κυρώσεις για τις πλατφόρμες







Για παραβάσεις του DSA προβλέπονται, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις, πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως το 6% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών μιας εταιρείας.

Ακούστε όλη τη συνέντευξη του Γιώργου Παπαπροδρόμου στο Ράδιο Κρήτη:

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