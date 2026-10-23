Τεράστιο κύμα «κατάπιε» δημοσιογράφο και εικονολήπτρια σε ζωντανή μετάδοση (βίντεο)

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Ένα απρόοπτο περιστατικό σημάδεψε τη ζωντανή μετάδοση ισπανικής τηλεοπτικής εκπομπής, όταν ένα τεράστιο κύμα «κατάπιε» δημοσιογράφο και εικονολήπτρια στην Οντάροα, στην Ισπανία.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη (22/10) κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Euskadi Quédate» του τηλεοπτικού δικτύου ETB2, της χώρας των Βάσκων.

Ο δημοσιογράφος Σέρχιο Οβέχερο βρισκόταν μπροστά στην κάμερα και ενημέρωνε τους τηλεθεατές για τις επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούσαν στη θάλασσα.

Την ώρα της σύνδεσης, στην περιοχή ίσχυε κίτρινη προειδοποίηση για έντονο κυματισμό, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες αναμενόταν να επιδεινωθούν.

Ενώ ο δημοσιογράφος περιέγραφε την κατάσταση, το κύμα έσκασε με ορμή πάνω στον κυματοθραύστη, ξεπέρασε το προστατευτικό τοιχίο και «κατάπιε» τους δύο εργαζομένους.

Η κάμερα κουνήθηκε και καλύφθηκε από νερό και αφρούς. Η ζωντανή σύνδεση διακόπηκε απότομα, προκαλώντας ανησυχία στους τηλεθεατές, καθώς δεν υπήρχε άμεση ενημέρωση για την κατάσταση του δημοσιογράφου και της εικονολήπτριας Ρακέλ.

Lo que acaba de ocurrir en #EuskadiQuedate . Vaya susto #EnDirecto #Television https://t.co/1HzYkYPYHK — Sebas Maspons (@SebasMaspons) October 22, 2026

Η αντίδραση του παρουσιαστή και η ενημέρωση του καναλιού

Στο στούντιο, ο παρουσιαστής της εκπομπής, Οντέι Εσναόλα, παρακολουθούσε τις εικόνες εμβρόντητος. Μετά την απότομη διακοπή της σύνδεσης, εξέφρασε την αγωνία του για τους συναδέλφους του.

«Ελπίζουμε ο συνάδελφός μας Σέρχιο και η Ρακέλ να είναι καλά. Θα σας ενημερώσουμε αμέσως», δήλωσε.

Η ανησυχία υποχώρησε λίγο αργότερα, όταν το τηλεοπτικό δίκτυο ανακοίνωσε μέσω του επίσημου λογαριασμού της εκπομπής στο Instagram ότι και τα δύο μέλη του συνεργείου ήταν καλά στην υγεία τους.

«Ο Σέρχιο και η Ρακέλ είναι καλά. Ήταν απλώς μια μεγάλη τρομάρα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Το κανάλι διευκρίνισε, επίσης, ότι οι δύο εργαζόμενοι δεν βρίσκονταν σε απαγορευμένη περιοχή.

Οι πρώτες δηλώσεις του δημοσιογράφου

Ο Σέρχιο Οβέχερο θέλησε στη συνέχεια να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν από τις εικόνες που μεταδόθηκαν ζωντανά.

Απαντώντας σε μηνύματα συναδέλφων του στην πλατφόρμα X, εξήγησε ότι το συνεργείο κάλυπτε την προειδοποίηση για την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, όταν το κύμα τούς αιφνιδίασε.

«Μιλούσαμε για την προειδοποίηση που αφορούσε τις βραδινές ώρες και η φύση μάς πρόλαβε! Είμαστε καλά!», έγραψε.

Σε άλλη ανάρτησή του, ο δημοσιογράφος αντιμετώπισε το συμβάν με χιούμορ, απαντώντας σε χρήστη που ζητούσε ενημέρωση για την κατάσταση των δύο εργαζομένων.

«Είμαστε καλά! Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να στεγνώσουμε και είμαστε σαν καινούργιοι!», σχολίασε.

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