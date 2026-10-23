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Όταν η έρημος ανθίζει: Το πολύχρωμο "ξέσπασμα" ζωής που μαγεύει τον πλανήτη (βίντεο - εικόνες)

ερημος ατακαμα
clock 11:33 | 23/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η έρημος Ατακάμα στη Χιλή, το πιο άνυδρο μέρος του πλανήτη εκτός των πόλων, προσφέρει ένα από τα πιο καθηλωτικά θεάματα της φύσης. Χάρη στις ασυνήθιστα έντονες χειμερινές βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή, χιλιάδες εκτάρια ξηρής γης μεταμορφώθηκαν σε ένα απέραντο χαλί από πολύχρωμα αγριολούλουδα.

Το σπάνιο αυτό φαινόμενο, γνωστό ως «Desierto Florido» (Ανθισμένη Έρημος), συμβαίνει συνήθως κάθε 5 έως 7 χρόνια. Ωστόσο, η φετινή ανθοφορία χαρακτηρίζεται ως ιστορική. Οι καταρρακτώδεις βροχές, που συνδέονται με το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο, πότισαν το έδαφος σε μεγάλο βάθος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να «ξυπνήσουν» δισεκατομμύρια σπόροι και βολβοί που παρέμεναν σε κατάσταση αδράνειας κάτω από την άμμο ακόμη και για δεκαετίες.

ερημος ατακαμα

Οι επιστήμονες καταγράφουν περισσότερα από 200 είδη ενδημικών λουλουδιών (όπως τα εντυπωσιακά añañucas και suspiros), τα οποία έχουν βάψει τους λόφους με αποχρώσεις του μωβ, του λευκού και του κίτρινου. Η πρωτοφανής έκταση της ανθοφορίας καλύπτει τεράστιες ζώνες της περιοχής και έχει προκαλέσει μαζική προσέλευση τουριστών και φωτογράφων από όλο τον κόσμο, οδηγώντας σε πληρότητα τα τοπικά καταλύματα.

ερημος ατακαμα

Οι αρχές της Χιλής και η δασική υπηρεσία (CONAF) απευθύνουν αυστηρές εκκλήσεις στους επισκέπτες να παραμένουν αποκλειστικά στα προστατευμένα μονοπάτια. Το οικοσύστημα της Ατακάμα είναι εξαιρετικά ευάλωτο και η προστασία αυτής της μοναδικής φυσικής «έκρηξης» ζωής αποτελεί πλέον ύψιστη προτεραιότητα.

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