Ρουμανία: Ένας νεκρός και τρεις αγνοούμενοι ναυτικοί μετά από σήμα κινδύνου πλοίου στη Μαύρη Θάλασσα

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις θεωρούνται αγνοούμενοι, με πλοίο να εκπέμπει σήμα κινδύνου, σύμφωνα με τις Αρχές στη Ρουμανία. «Τα σωστικά πλοία κατάφεραν να ανασύρουν εννέα ανθρώπους ζωντανούς και εντόπισαν ένα πτώμα στο νερό», ανέφερε σε ανακοίνωση η ρουμανική ναυτική Αρχή, διευκρινίζοντας ότι τρία μέλη του πληρώματος του που «βρισκόταν σε κίνδυνο εκτός των ρουμανικών χωρικών υδάτων» αγνοούνται.

Ρουμανία: Πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου το πρωί



Σύμφωνα με τις Αρχές στη Ρουμανία, το πλήρωμα του πλοίο αποτελείτο από δέκα Ουκρανούς και τρεις Αζέρους. Το πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου το πρωί, ενώ βρισκόταν ανοικτά του λιμανιού Κωνστάντζα. «Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της μικρής ορατότητας, επιχείρηση διάσωσης από αέρος με ελικόπτερο είναι αδύνατη», σημειώθηκε.

WATCH: 🇷🇴 First images of the commercial vessel KHORYV (IMO 8138712), which sank in the Black Sea approximately 13 nautical miles off Constanța, Romania, after being struck by a drone. https://t.co/8TDlMDfT2f — GeoInsider (@InsiderGeo) October 23, 2026

Το Βουκουρέστι κατηγορεί τη Ρωσία



Υπογραμμίζεται πως drones έχουν πλήξει εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, ανοικτά της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Μάλιστα, πρόσφατα επτά άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν drone έπληξε το Wine Trader, πλοίο μεταφοράς χημικών προϊόντων που τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με τον Ρουμάνο πρόεδρο, Νικουσόρ Νταν. Ο ίδιος κατηγόρησε τη Ρωσία για το συμβάν. «Αυτό αποτελεί ξεκάθαρα μέρος της κλιμάκωσης που πραγματοποιεί η Ρωσία στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία», υπογράμμισε.

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