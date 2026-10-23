Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος Κρήτης: «Απλήρωτοι έως και 15 μήνες οι μουσικοί – Απαιτούμε άμεση εξόφληση από τη ΔΕΠΑΝΑΛ»

Την άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων των μουσικών που παραμένουν απλήρωτοι εδώ και 10 έως 15 μήνες ζητά ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος – Παράρτημα Κρήτης, μετά τη συνάντηση με εκπροσώπους της ΔΕΠΑΝΑΛ και του Πολιτιστικού Κέντρου.

Σύμφωνα με το Σωματείο, παρά την αναγνώριση των αιτημάτων του, δεν δόθηκε συγκεκριμένη λύση ούτε σαφές χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, ενώ η αλλαγή του νομικού καθεστώτος της εταιρείας παρουσιάστηκε ως πιθανή διέξοδος με ορίζοντα εφαρμογής την 1η Ιανουαρίου 2027. Οι μουσικοί ζητούν από τον Δήμο Ηρακλείου και τη ΔΕΠΑΝΑΛ να εξασφαλίσουν άμεσα τους απαραίτητους πόρους, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να επωμίζονται άλλο το βάρος των καθυστερήσεων και προαναγγέλλοντας συλλογικές πρωτοβουλίες για τη διεκδίκηση των οφειλών τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανελλήνιου Μουσικού Σύλλογου – Παράρτημα Κρήτης:

Μετά τη συνάντηση αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας με εκπροσώπους της ΔΕΠΑΝΑΛ και του Πολιτιστικού Κέντρου την Τρίτη 20/10, ένα πράγμα έγινε σαφές: μπορεί να αναγνωρίζουν ότι οι μουσικοί έχουν δίκιο, αλλά συγκεκριμένη λύση για την άμεση εξόφλησή τους δεν δόθηκε.



Σκοπός της συνάντησης ήταν -πέραν του να κάνουμε δια ζώσης γνωστά τα αιτήματά μας- να μάθουμε την έκταση που έχει πάρει το θέμα των χρωστούμενων δεδουλευμένων προς τους καλλιτέχνες και βέβαια το πως άμεσα θα υπάρξει μια λύση. Φύγαμε δίχως απαντήσεις για τα παραπάνω.



𝟭.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι της ΔΕΠΑΝΑΛ αναφέρθηκαν στις δυσκολίες χρηματοδότησή της, στο υφιστάμενο νομικό καθεστώς της ως ανώνυμης εταιρείας(AE) και σε επιχορηγήσεις που, όπως μας ανέφεραν, είχαν προϋπολογιστεί αλλά τελικά δεν εισπράχθηκαν.



----Το 2019, η συγχώνευση των δημοτικών εταιρειών και η ανάληψη της λειτουργίας του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου από τη ΔΕΠΑΝΑΛ παρουσιαζόταν “ως δρόμος προς μια ισχυρή και βιώσιμη δημοτική εταιρεία, έναν αναπτυξιακό βραχίονα για την πόλη”. Σήμερα, όταν ανακύπτει το ζήτημα της χρηματοδότησης και της εξόφλησης των καλλιτεχνών, η ίδια εταιρική μορφή εμφανίζεται ως εμπόδιο που πρέπει να αλλάξει. Σε κάθε περίπτωση, όμως, οι εργαζόμενοι και οι καλλιτέχνες δεν μπορεί να καλούνται να επωμίζονται το κόστος των θεσμικών και χρηματοδοτικών επιλογών.-----



𝟮.Ως πιθανή και μοναδική διέξοδος παρουσιάστηκε η επικείμενη αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας (ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 19/10), εκτιμώντας ότι αυτή θα διευκολύνει τη χρηματοδότησή της και, στη συνέχεια, την αποπληρωμή των οφειλών. Όπως μας γνωστοποιήθηκε, η ισχύει αυτής της νομικής μετατροπής , θα ξεκινήσει από 1/1/27.



𝟯.Όμως για ακόμη μια φορά δεν μας απαντήθηκε το απλό και αυτονόητο: μέχρι πότε θα περιμένουν οι άνθρωποι που έχουν ήδη εργαστεί και παραμένουν απλήρωτοι;



Ζητείται από τους μουσικούς να συνεχίσουν να περιμένουν, με την ελπίδα ότι όταν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, θα αρχίσουν να εξοφλούνται οι οφειλές.



Υπάρχουν συνάδελφοι που περιμένουν τα δεδουλευμένα τους για περισσότερους από 10, 12 ή ακόμη και 15 μήνες. Σε μια περίοδο ασφυκτικής ακρίβειας, με το κόστος της στέγασης, της ενέργειας, των μετακινήσεων και των βασικών αγαθών να αυξάνεται, η απαίτηση για ακόμη περισσότερη υπομονή δεν είναι απλώς εκτός πραγματικότητας. 𝝚𝝞𝝢𝝖𝝞 𝝥𝝦𝝤𝝨𝝗𝝠𝝜𝝩𝝞𝝟𝝜 για τους ανθρώπους που καλούνται να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους υποχρεώσεις χωρίς να έχουν εισπράξει την αμοιβή της εργασίας τους.



𝟰.Στη συνάντηση ακούσαμε επανειλημμένα ότι έχουμε δίκιο σε ότι λέμε. Δεν αρκεί να συμφωνεί κανείς μαζί μας, όταν ταυτόχρονα μας ζητά να αποδεχτούμε νέες καθυστερήσεις.



Και ασφαλώς δεν μπορεί να θεωρείται λύση η μετάθεση της έναρξης των διαδικασιών αποπληρωμής σε ένα μελλοντικό χρονικό σημείο, το οποίο είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα απέχει πολλούς ακόμη μήνες από σήμερα και δεδομένου ότι δεν δόθηκε συγκεκριμένη ημερομηνία εξόφλησης προφανώς παραμένει ο κίνδυνος περαιτέρω πολύμηνης αναμονής



𝟱.Ως Σωματείο, δεν αποδεχόμαστε ότι η αλλαγή του νομικού καθεστώτος της ΔΕΠΑΝΑΛ, η εξασφάλιση μελλοντικών επιχορηγήσεων ή η ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών μπορούν να αποτελούν λόγο για την επ' αόριστον αναβολή της εξόφλησης των δεδουλευμένων.



• Απαιτούμε από τον Δήμο Ηρακλείου, την ΔΕΠΑΝΑΛ και όποιον άλλον εμπλέκεται, 𝝢𝝖 𝝚𝝣𝝖𝝨𝝫𝝖𝝠𝝞𝝨𝝤𝝪𝝢 𝝩𝝮𝝦𝝖 ότι θα βρουν τους πόρους και θα αποπληρώσουν τα χρωστούμενα προς του απλήρωτους καλλιτέχνες , με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δίχως άλλη μετάθεση στο μέλλον !



• Παράλληλα, ενημερώνουμε ότι το Σωματείο θα μεταφέρει στα μέλη του με σαφήνεια όσα συζητήθηκαν στην συνάντηση. Με βάση τις απαντήσεις που λάβαμε και δεν λάβαμε, θα αποφασίσουμε 𝝨𝝪𝝠𝝠𝝤𝝘𝝞𝝟𝝖 𝝩𝝖 𝝚𝝥𝝤𝝡𝝚𝝢𝝖 𝝗𝝜𝝡𝝖𝝩𝝖 𝝡𝝖𝝨 παραμένοντας σε πλήρη ετοιμότητα.



Δεν πρόκειται να αφήσουμε την υπόθεση να ξεχαστεί, ούτε να κανονικοποιήσουμε την πολύμηνη καθυστέρηση πληρωμών.



Θα αξιοποιήσουμε όλα τα νόμιμα συνδικαλιστικά μέσα και τα δικαιώματά μας, θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε δημόσια το ζήτημα και να διεκδικούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο την ΑΜΕΣΗ εξόφληση των συναδέλφων μας.



Έχουμε χορτάσει πια από διαβεβαιώσεις !

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