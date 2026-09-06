ΔΕΘ 2026: «Κουμπαράς» έως 60.000 ευρώ για κάθε παιδί – Το κράτος θα βάζει όσα και οι γονείς

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρεμβάσεις του νέου πακέτου για το δημογραφικό ανακοίνωσε από το βήμα της 90ής ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης: τη δημιουργία ενός αποταμιευτικού «κουμπαρά» για τη νέα γενιά, στον οποίο το κράτος θα συμμετέχει βάζοντας όσα χρήματα καταθέτουν οι γονείς.



Στόχος είναι κάθε παιδί που θα εντάσσεται στο νέο πρόγραμμα να φτάνει στην ενηλικίωση έχοντας ήδη στη διάθεσή του ένα σημαντικό αρχικό κεφάλαιο, το οποίο, σύμφωνα με τους υπολογισμούς που παρουσιάστηκαν, θα μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ στα 18 του χρόνια.

Πώς θα λειτουργεί ο «κουμπαράς»

Ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» θα αφορά νεογέννητα παιδιά έως δύο ετών. Η βασική αρχή του προγράμματος είναι η ισόποση συμμετοχή κράτους και οικογένειας. Οι γονείς θα μπορούν να καταθέτουν στον λογαριασμό του παιδιού ποσό έως 1.200 ευρώ τον χρόνο και το κράτος θα προσθέτει αντίστοιχο ποσό.

Έτσι, εφόσον μία οικογένεια καταθέσει το ανώτατο ποσό των 1.200 ευρώ μέσα σε ένα έτος, θα προστίθενται άλλα 1.200 ευρώ από το Δημόσιο, ανεβάζοντας τη συνολική ετήσια ενίσχυση του λογαριασμού στα 2.400 ευρώ.

Το ανώτατο όριο της ετήσιας κατάθεσης δεν θα παραμένει σταθερό. Προβλέπεται να αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία, επιτρέποντας σταδιακά μεγαλύτερες καταθέσεις όσο μεγαλώνει το παιδί.

Πάνω από 60.000 ευρώ στα 18

Με αυτόν τον μηχανισμό, το κεφάλαιο θα συσσωρεύεται χρόνο με τον χρόνο μέχρι την ενηλικίωση.

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ, στην ηλικία των 18 ετών ο «κουμπαράς» θα μπορεί να έχει ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα πρώτο οικονομικό απόθεμα για τη νέα γενιά.

Η φιλοσοφία του μέτρου είναι το κεφάλαιο αυτό να αποτελέσει μία οικονομική αφετηρία για το παιδί όταν περάσει στην ενήλικη ζωή.

Ο νέος «κουμπαράς» αποτελεί μέρος του ευρύτερου δημογραφικού πακέτου που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, μαζί με τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τρίτεκνους και την ενίσχυση του επιδόματος γέννησης για τις πολύτεκνες οικογένειες.

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