Οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Σκληρή κριτική στην ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ



Η ακρίβεια έχει "καταπιεί" ήδη τις εξαγγελίες της Ν.Δ.», αναφέρει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ασκώντας κριτική στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και προσθέτει: «Ο δημοσιονομικός χώρος μπορεί και πρέπει να διευρυνθεί, απαντάμε με μειώσεις φόρων, ενίσχυση εισοδήματος και δημόσιο έλεγχο σε ΔΕΗ, ΕΛΠΕ και μία τράπεζα»

Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε στη ΔΕΘ ένα πακέτο περίπου 2 δισ. ευρώ και επιχείρησε να το βαφτίσει "μέρισμα ανάπτυξης". Η πραγματικότητα είναι διαφορετική», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και ακολούθως εξηγεί:

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. αρνείται να αξιοποιήσει τις ευελιξίες του νέου ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου για τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου και την άσκηση σοβαρής κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Άρα το "μέρισμα από την υπερφορολόγηση", από όπου προέκυψε το θηριώδες υπερπλεόνασμα των 6 δισ., είναι κατώτερο των δυνατοτήτων και των αναγκών.

Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση της Ν.Δ.:

* Αφήνει ανεκμετάλλευτες τις ευρωπαϊκές ευελιξίες για επιπλέον "χώρο".

* Συσσωρεύει υπερέσοδα και προστατεύει τα υπερκέρδη.

* Αποπληρώνει πρόωρα 13 δισ. ευρώ φθηνού χρέους.

* Και μετά παρουσιάζει περίπου 2 δισ. ευρώ ως το όριο των δυνατοτήτων της οικονομίας.

Πολλά από πολλούς και ακόμα περισσότερα στους δανειστές. Αυτή είναι η επιλογή της Ν.Δ.

Η δήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης



Ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, να εμφανιστεί ως ο σωτήρας από τις συνέπειες της επταετούς πολιτικής του, που, με την ακρίβεια και τη διαφθορά, βύθισε την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων και απομάκρυνε τη χώρα από τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε μια ομιλία χωρίς όραμα και στρατηγική, χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας, επιχείρησε, εν είδει λογιστή, να μοιράσει τα ψίχουλα που πέφτουν από το μεγάλο φαγοπότι που έχει στήσει, αγκαλιά με τα καρτέλ, τους ημετέρους και τα ισχυρά συμφέροντα.



Και υπάρχει κάτι ακόμη πιο ανησυχητικό: δεν περιορίζεται στο να δίνει λίγα σήμερα. Με τις επιλογές του δεσμεύει και το αύριο. Δίνει ψίχουλα σήμερα και νομοθετεί λιγότερες ευκαιρίες για αύριο.

Μια κυβέρνηση που δεν μπορεί πια να υποσχεθεί καλύτερη ζωή προσπαθεί απλώς να κάνει τη φτωχότερη ζωή να μοιάζει κανονικότητα.

Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, όμως, αξίζουν μια καλύτερη ζωή.

Ελληνική Λύση: «Άλλα έχει στο μυαλό του και άλλα λέει»



Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολίασε την ομιλία του πρωθυπουργού επικαλούμενος ρήση του Φωκυλίδη.

«Ἀνὴρ δ’ ἄλλα κέκευθεν ἐνὶ φρεσίν, ἄλλα δὲ βάζει», δηλαδή «ο άνθρωπος άλλα έχει στο βάθος του μυαλού του και άλλα λέει», ανέφερε ο κ. Βελόπουλος.

«Στο βάθος του μυαλού του ξέρει ότι λέει ψέματα και ότι με την πολιτική του κατέστρεψε τη χώρα, αλλά σήμερα λέει άλλα: Ότι δηλαδή θα τη σώσει την Ελλάδα, στα λόγια βέβαια», πρόσθεσε.

Νέα Αριστερά: «Συνέχιση της αφαίμαξης των εισοδημάτων»



Η Νέα Αριστερά υποστήριξε ότι οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού αποτελούν «εγγύηση για συνέχιση της αφαίμαξης των εισοδημάτων».

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «στήριξε ξανά ολόκληρη την ομιλία του πάνω στο γνωστό κάλπικο αφήγημα ότι από το μεγάλωμα της “πίτας” των καπιταλιστικών κερδών θα επωφεληθεί τελικά και η λαϊκή πλειοψηφία».

Όπως σημειώνει, πρόκειται για «ένα αφήγημα τόσο ανεδαφικό, ώστε να αναγκάζονται να το επαναλαμβάνουν μονότονα κάθε χρόνο, επειδή ακριβώς ποτέ δεν επιβεβαιώνεται».

ΚΚΕ: «Ανεδαφικό αφήγημα που δεν επιβεβαιώνεται»



Το ΚΚΕ, από την πλευρά του, ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός επανέφερε «το γνωστό κάλπικο αφήγημα» πως από την ανάπτυξη και την αύξηση των επιχειρηματικών κερδών θα ωφεληθεί τελικά η κοινωνική πλειοψηφία.

«Πρόκειται για ένα αφήγημα τόσο ανεδαφικό, ώστε να αναγκάζονται να το επαναλαμβάνουν μονότονα κάθε χρόνο, επειδή ακριβώς ποτέ δεν επιβεβαιώνεται», σημείωσε το ΚΚΕ στην ανακοίνωσή του.

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