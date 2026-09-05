Πεντέλη: 21χρονος παραβίασε κόκκινο και παραλίγο να παρασύρει πεζό (βίντεο)

Στη σύλληψη ενός 21χρονου οδηγού προχώρησαν οι Αρχές στα Βριλήσσια, έπειτα από περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης στη Λεωφόρο Πεντέλης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο νεαρός οδηγός φέρεται να πέρασε με το αυτοκίνητό του από κόκκινο σηματοδότη, ενώ εκείνη τη στιγμή πεζός επιχειρούσε να διασχίσει τη λεωφόρο από προβλεπόμενη διάβαση. Η ενέργειά του δημιούργησε κίνδυνο για τον πεζό.

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε προανακριτική έρευνα από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ, που υπάγεται στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 21χρονου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση. Στη συνέχεια, ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. στο πλαίσιο διερεύνησης βιντεοληπτικού υλικού όπου εμφανίζεται οδηγός αυτοκινήτου να παραβιάζει κόκκινο φωτεινό σηματοδότη στη Λεωφ. Πεντέλης με μεγάλο κίνδυνο παράσυρσης πεζού που διέσχιζε τη Λεωφόρο, ταυτοποίησαν και συνέλαβαν, κατόπιν ενδελεχούς προανακριτικής έρευνας, τον 21χρονο ημεδαπό οδηγό του αυτοκινήτου.







Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση κατ΄ εξακολούθηση.







Ειδικότερα, στο βίντεο εμφανιζόταν οδηγός αυτοκινήτου, πρώτες πρωινές ώρες της 4-9-2026, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη Λεωφ. Πεντέλης, παραβιάζοντας κόκκινο φωτεινό σηματοδότη με μεγάλο κίνδυνο παράσυρσης πεζού που διέσχιζε νόμιμα τη Λεωφόρο εντός διάβασης πεζών.







Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα».